Dunning-Kruger-Effekt Wenn Selbstüberschätzung auf dürftige Kompetenz trifft

Keine Ahnung, große Überzeugung: Durch den Dunning-Kruger-Effekt geraten auch Menschen an Jobs, denen sie nicht gewachsen sind. Wie Feedback helfen kann, das zu lösen.

Männer überschätzen sich häufiger als Frauen. (Foto: IMAGO/Westend61) Dunning-Kruger-Effekt

Düsseldorf Mit dem Dunning-Kruger-Effekt hat eine der spektakulärsten Fusionen der Wirtschaftsgeschichte begonnen. 1998 schlossen sich die Autohersteller Daimler und Chrysler zusammen, der damalige Daimler-CEO Jürgen Schrempp sprach pompös von einer „Hochzeit im Himmel“. Die Ehe endete nach nur neun Jahren.

Schrempp ist das perfekte Beispiel für den Dunning-Kruger-Effekt, findet Uwe Kanning, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück: „Schrempp hat sich massiv überschätzt“, sagt er. Der Begriff Dunning-Kruger-Effekt wird verwendet, wenn Menschen ihre Fähigkeiten nicht realistisch einschätzen und glauben, kompetent zu sein – obwohl sie inkompetent sind.

Warum überschätzen sich Menschen, obwohl sie keine Expertise in Bereichen haben, in denen sie arbeiten? Was sind die Symptome des Dunning-Kruger-Effekt? Wie können Sie mit Kollegen umgehen, die solche Züge haben? Und warum kann der Effekt sogar ein Karriere-Booster sein? Das Handelsblatt hat mit zwei Experten darüber gesprochen.

Dunning-Kruger-Effekt: Das sind die Symptome