Durchschnittliche Krankheitstage Wie krank sind Arbeitnehmer in Deutschland?

Der Krankenstand gibt Hinweise auf die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zuletzt ist er stark gestiegen. Eine Einordnung.

Die Krankenkassen hierzulande sind sich einig: Ausfälle im Job aufgrund von Krankheit sind im vergangenen Jahr gewaltig gestiegen. Das belegen aktuelle Statistiken. Auf der anderen Seite entpuppt sich ein Trend, trotz Fieber, Husten oder Schnupfen der Arbeit nachzugehen. Ein entscheidender Treiber: das Homeoffice. Zumindest geht das aus einer aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse (TKK) hervor. So gab knapp die Hälfte der Befragten an, regelmäßig krank aus dem Homeoffice zu arbeiten. Gut jeder vierte Beschäftigte tritt krank sogar den Weg zur Arbeit an. Vor allem Führungskräfte greifen demnach häufig zu Medikamenten, um krank arbeiten zu können.

Gesetz ist: Fallen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland krankheitsbedingt aus, haben sie einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Innerhalb der ersten sechs Wochen einer Erkrankung zahlt das Gehalt in voller Höhe der Arbeitgeber fort. Danach springt anteilig die Krankenkasse ein und schüttet das Krankengeld als Entgeltersatzleistung aus. Doch wie viele Krankheitstage sind „normal“? Wie entwickelt sich hierzulande der Krankenstand – und müssen Beschäftigte eine Kündigung fürchten, wenn die Krankheit überhandnimmt? Ein Überblick.

Was ist der Krankenstand?

Gesetzliche Krankenkassen in Deutschland bestimmen zum Anfang eines Monats die Zahl ihrer Pflichtmitglieder, die aufgrund von Arbeitsunfähigkeit im Job im Vormonat ausgefallen sind. Berücksichtigt werden in der Regel nur Mitglieder, bei denen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vonseiten des behandelnden Arztes vorliegt. So entspricht der Krankenstand nicht zwangsläufig der tatsächlichen Anzahl der Krankheitstage, da eine Krankschreibung prinzipiell erst nach drei Tagen Abwesenheitsdauer notwendig wird – sofern keine individuellen Regeln im Arbeits- oder Tarifvertrag festgelegt wurden. Folglich liegt der Krankenstand in der Regel unter der Anzahl der Krankheitstage.

Wie wird der Krankenstand berechnet?

Konkret misst der Krankenstand den prozentualen Anteil der Kalendertage in einem Zeitraum (zum Beispiel in einem Monat oder Jahr), die jeder Arbeitnehmer durchschnittlich ausfällt. Das heißt: Kommen die entsprechenden Mitglieder einer Krankenkasse im Januar auf durchschnittlich 1,8 Tage, an denen sie arbeitsunfähig sind, liegt der Krankenstand bei 5,8 Prozent – (1,8 / 31 x 100% = 5,8%).

Krankenversicherungen melden Rekordwerte für 2022

Laut den Daten der DAK-Gesundheit erreichte der Krankenstand der berufstätigen DAK-Versicherten in Deutschland 2022 einen Wert von 5,5 Prozent. Oder anders: An jedem Tag des Jahres waren 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Das ist laut Krankenkasse der höchste Wert seit 25 Jahren und ein Zuwachs von 1,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei verzeichneten DAK-Versicherte 2022 im Schnitt 20 Fehltage pro Person. Bundesweite Spitzenreiter waren laut der Krankenkasse im vergangenen Jahr Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit einem Krankenstand von jeweils 6,8 Prozent.

Auch die Techniker Krankenkasse, die mit mehr als 11 Millionen Versicherten die größte Krankenkasse hierzulande ist, meldete mit Blick auf den Krankenstand ein Rekordhoch für das vergangene Jahr. Demnach lag der Krankenstand bereits Anfang Dezember mit 5,14 Prozent auf Höchstniveau. Mit durchschnittlich rund 19 Fehltagen war jede bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherte Erwerbsperson im letzten Jahr so lange krankgeschrieben wie nie zuvor.

Gründe für die angestiegenen Fehlzeiten im vergangenen Jahr waren laut Krankenkassen allen voran Atemwegsinfekte und Erkältungskrankheiten. Letztere nahmen nach dem Wegfall von Kontaktbeschränkungen, der Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens und der Lockerungen bei der Maskenpflicht merklich zu. Doch auch elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU), die im Jahr 2022 die Krankenkassen erreicht haben und perspektivisch den gelben Zettel ersetzen sollen, machten sich laut DAK-Gesundheit in den Statistiken bemerkbar.

„Wir hatten in der Vergangenheit beim Krankenstand durchaus eine gewisse Untererfassung. Dieser Effekt dürfte jetzt deutlich reduziert sein. Durch die elektronische Krankmeldung haben wir eine wesentlich geringere Dunkelziffer und einen noch schärferen Blick auf den wirklichen Krankenstand“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit.

Durchschnittliche Krankheitstage: Wie hoch liegt die Quote in Deutschland?

Krankheitstage im engeren Sinne lassen sich nur schwer ermitteln, da sie im vollständigen Umfang nicht in die Statistiken der Krankenkassen einfließen. Denn Fehlzeiten werden in der Regel nur mit einer Dauer von mehr als drei Tagen an die Krankenkassen gemeldet – und zwar im Fall einer Krankschreibung. Vielmehr spricht man daher von Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-Tage). Hier zeigt sich laut Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) ein starker Aufwärtstrend in den vergangenen Jahren.

Lag die Zahl der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeitstage je BKK-Mitglied im Jahr 2011 bei 14,7, stieg sie innerhalb von zehn Jahren auf 18,2. Rentner und Arbeitslose sind in den Statistiken der BKK nicht berücksichtig. Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge waren 2021 Beschäftige in Deutschland im Durchschnitt 11,2 Arbeitstage krank gemeldet, 2011 waren es noch 9,4 Tage.

Was sind die häufigsten Gründe für Arbeitsausfälle?

Die Ursachen für eine Arbeitsunfähigkeit sind divers. Sie können von einer harmlosen Erkältung bis hin zu einer schwerwiegenden Depression reichen. Allen voran psychische Erkrankungen haben in den vergangenen Jahren zu vermehrten Fehltagen in Deutschland geführt. So beziffert die DAK den Anstieg der Ausfalltage aufgrund psychischer Erkrankungen von 2011 bis 2021 auf 41 Prozent. Und auch im Jahr 2022 erreichte das Niveau laut Krankenkasse einen neuen Höchststand – 301 Fehltage je 100 Versicherte wurden durch psychische Erkrankungen verursacht. Die Zahlen sind alarmierend, benötigen jedoch eine Einordnung.

Zunächst betonen Experten stets die zunehmende gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema. Psychische Erkrankungen sind kein Tabu mehr. So würden Menschen mittlerweile offener über Depressionen oder Ängste sprechen, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. Der unmittelbare Rückschluss darauf, unsere Arbeitswelt sei in den vergangenen Jahren stressiger und psychisch belastender geworden oder aber die vieldiskutierte Resilienz der Menschen – also ihre Widerstandsfähigkeit – habe abgenommen, ist zu kurz gegriffen.

Außerdem muss klar zwischen Arbeitsunfähigkeits-Tagen (AU-Tage) und Arbeitsunfähigkeits-Fällen (AU-Fälle) unterschieden werden. AU-Tage im Zusammenhang mit einer Krankheit signalisieren vor allem ihren Schwergrad. Psychische Erkrankungen verursachen in der Regel überdurchschnittlich viele AU-Tage, denn Angstzustände oder depressive Tendenzen lösen sich nicht über Nacht. AU-Fälle hingegen geben Hinweise auf die Häufigkeit von Erkrankungen. Wird der Anteil am Krankenstand anhand der AU-Tage gemessen, fallen psychische Erkrankungen dementsprechend stärker ins Gewicht.

Statistisch geht die Mehrzahl aller AU-Fälle und AU-Tage auf vier Krankheitsarten zurück:

Muskel-Skelett-Erkrankungen

Psychische Störungen

Verletzungen und Vergiftungen

Atemwegserkrankungen

Anteile am Krankenstand 2022:

1. Atmungssystem 19,9 Prozent 2. Muskel-Skelett-System 17,7 Prozent 3. Psychische Erkrankungen 15,1 Prozent 4. Äußere Ursachen/Faktoren* 10,2 Prozent 5. Verletzungen und Vergiftungen 9,6 Prozent 6. Infektionen 5,2 Prozent 7. Unspezifische Symptome 5,1 Prozent 8. Nervensystem, Augen, Ohren 3,6 Prozent 9. Verdauungssystem 3,6 Prozent 10. Neubildungen 3,2 Prozent 11. Kreislaufsystem 3,1 Prozent

* Weitere Diagnosen, zu denen auch eine Covid-19-Erkrankung zählt.

Quelle: DAK-Gesundheitsreport

Welche Berufsgruppen sind am häufigsten krank?

Die Analyse der DAK-Gesundheit offenbart, dass im Gesundheitswesen mit 6,4 Prozent der höchste Krankenstand herrscht. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Prozent. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen haben pro Kopf die meisten Fehltage mit durchschnittlich 23,5 Tagen pro Jahr. Im Gegensatz dazu weist die Datenverarbeitungsbranche den niedrigsten Krankenstand mit 3,5 Prozent und durchschnittlich nur 12,8 Fehltagen pro Kopf und Jahr auf.

Können Krankheitstage zum Kündigungsgrund werden?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland fallen unter das Kündigungsschutzgesetz (KschG) – Kleinbetriebe mit zehn oder weniger Mitarbeitenden sind davon ausgenommen. Sonderregelungen gelten auch für Beschäftigte in der Probezeit. Das KschG unterscheidet dabei drei Formen von Kündigungsgründen:

Personenbedingte Kündigung

Verhaltensbedingte Kündigung

Betriebsbedingte Kündigung

Werden Beschäftigte aufgrund hoher Fehlzeiten durch Krankheit entlassen, sprechen Juristen von einer personenbedingten Kündigung. Dabei ist eine Kündigung vonseiten des Arbeitgebers nur rechtens, wenn folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind:

Negative Gesundheitsprognose: Es ist davon auszugehen, dass der Mitarbeiter auch künftig infolge von Krankheit in hohem Umfang ausfallen wird. Die Beweislast dafür trägt der Arbeitgeber. Letzterer kann sich dafür beispielsweise auf Sachverständigengutachten berufen, die zeigen, dass aufgrund einer Langzeiterkrankung eine vollständige Rehabilitation nicht absehbar ist. Ob sich eine negative Gesundheitsprognose auf Fehltage aus der Vergangenheit stützen lässt, entscheidet meistens der Einzelfall. Liegen die krankheitsbedingten Fehltage unter einem Zeitraum von sechs Wochen pro Jahr, reicht dies in der Regel nicht für eine negative Gesundheitsprognose aus. Durch die voraussichtlichen Fehlzeiten ist ein Schaden für das Unternehmen zu befürchten, etwa wegen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Zahlung von zusätzlichen Lohnkosten oder Betriebsablaufstörungen. Die betrieblichen Interessen werden also erheblich beeinträchtigt. Schließlich muss eine Interessensabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zugunsten des Arbeitgebers ausfallen. Heißt: Unter Berücksichtigung der Dauer des Arbeitsverhältnisses, der Krankheitsursache, der Fehlzeiten vergleichbarer Arbeitnehmer sowie des Alters des Beschäftigten ist eine Weiterbeschäftigung für den Arbeitgeber nicht mehr zumutbar.

Erstpublikation: 06.02.2023, 15:05 Uhr.