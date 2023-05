Erfolgreiche Führungskräfte können eitel und egoman auftreten. Manche tragen Züge eines Narzissten. Es gibt Strategien, mit ihnen auszukommen – doch diese wollen gekonnt sein.

Düsseldorf Sollten Sie das Gefühl haben, Ihre Chefin oder Ihr Chef hat narzisstischen Züge, sind Sie nicht allein. Mehrere Studien zeigen, dass Narzissmus in Führungsetagen weiter verbreitet ist als in der übrigen Bevölkerung. Und das ist kein Zufall: Denn narzisstische Verhaltensmuster begünstigen den Aufstieg in Machtpositionen.

Menschen mit narzisstischen Zügen sind selbstbewusst bis zur Selbstüberhöhung, sie drängen nach vorn und streben nach Macht. Sie beeindrucken Vorgesetzte mit inspirierenden Ideen und genialen Momenten. Sie können sich charmant geben, visionär und überzeugend.

Wer unter einem solchen Chef arbeiten muss, hat es weniger leicht. Statt ihre Angestellten zu motivieren, führen narzisstische Vorgesetzte mit Druck. Sie sind häufig kontrollsüchtig und kritikunfähig, agieren egoistisch, manipulativ und intrigant. Das trifft auf Ihren Chef zu? Das Handelsblatt hat bei zwei Expertinnen nachgefragt, wie Sie am besten mit einem solchen Vorgesetzten umgehen.

1. Erkennen Sie den Narzissmus und Egoismus beim Chef

