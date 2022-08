Johannes Kliesch brachte das Socken-Start-up Snocks binnen weniger Jahre zur ersten erwirtschafteten Million. Doch den besten Karrieretipp bekam er erst später – nach einem Tief.

Johannes Kliesch: „Nur wer überproportional gut ist, kann überproportional erfolgreich sein.“ Foto: Snocks Johannes Kliesch

Berlin Johannes Kliesch ging es mit seinem Start-up Snocks wie vielen Gründern: An feste Arbeitsrhythmen war nicht zu denken. Die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf verschwammen. „Die ersten Jahre habe ich 15-, 16-Stunden-Tage geschoben“, sagt der 27-Jährige.

Als Kliesch 2016 mit Cousin Felix Bauer das Socken-Unternehmen Snocks gründete, trieb ihn vor allem eines um: Fulfilment by Amazon, kurz FBA, also der Einstieg in das E-Commerce-Programm des Online-Versandhändlers. Das übernimmt Lager und Logistik für Gründer, die dann ihre Produkte über einen eigenen Amazon-Shop anbieten.

