Vom Einsteiger zum Berufserfahrenen: Exklusive Zahlen einer Personalberatung zeigen, in welchen Jobs sich Fachkräfte beim Lohn am stärksten steigern.

Große Gehaltssprünge im Laufe einer Karriere sind in unterschiedlichen Branchen drin. (Foto: Getty Images) Arbeiten im Büro

Berlin Denken Sie einmal an das Gehalt zurück, das Sie zum Einstieg in Ihren Beruf bekommen haben. Wie haben Sie sich lohntechnisch seitdem entwickelt? Zu Ihrer Zufriedenheit – oder hätte Ihrer Meinung nach mehr drin sein können?

Falls Sie einen der Berufe ausüben, die sich in dem exklusivem Ranking der Personalberatung Robert Half fürs Handelsblatt wiederfinden, fällt Ihr Fazit vermutlich positiv aus. Die Liste enthält die sechzehn Berufe, in denen sich das Gehalt vom Einsteiger zum berufserfahrenen Profi durchschnittlich am stärksten steigert.

Die Datenbasis sind mehrere Tausend Gehälter, die Robert-Half-Kundenunternehmen mit ihren Bewerbern 2022 vereinbart haben. Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte.

Das Ranking zeigt: Gehaltssteigerungen sind nicht nur in Branchen drin, die man in der Regel zu den „üblichen Verdächtigen“ zählt, also etwa der IT. Die Liste enthält auch Jobs aus dem Bereich Finanzdienstleistungen sowie Tätigkeiten für Menschen mit juristischem oder kaufmännischem Hintergrund.

