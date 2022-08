Expats Visum, Konto, Kredithistorie: Was Arbeitnehmer zur Entsendung in die USA wissen müssen

Mit dem Wegfall von Corona-Reisebeschränkungen schicken viele Firmen ihre Beschäftigten ins Ausland. Die USA sind besonders beliebt – doch es lauern zahlreiche Fallstricke.

Die USA sind laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes das drittwichtigste Land für Auswanderer aus Deutschland. (Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich) Entsendungen in die USA

San Francisco, New York Die USA rangieren seit Jahren auf den Spitzenplätzen für deutsche Arbeitnehmer im Auslandseinsatz. Viele deutsche Konzerne unterhalten in den Vereinigten Staaten Niederlassungen oder haben dort wichtige Kunden. Zwischenzeitig hatten die USA die Einreise für Fachkräfte aus Europa mit Verweis auf die Coronapandemie stark eingeschränkt. Diese Regeln wurden mittlerweile gelockert – ein Leichtes ist die Einreise in die USA aber trotzdem nicht.

Wer beruflich in die USA reist, ob für einige Monate oder Jahre, hat den Vorteil: Oft hilft der Arbeitgeber bei der Organisation. Und doch lauern bei einer Entsendung deutscher Angestellter in die USA etliche Hürden, wie zum Beispiel das persönliche Vorsprechen in der Amerikanischen Botschaft in Berlin oder einem der Konsulate. Das Handelsblatt hat die sieben wichtigsten Fallstricke beleuchtet – und Tipps und nützliche Links zusammengestellt.

