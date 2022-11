 Fachkräfte am Arbeitsmarkt: Bei diesen Firmen arbeiten die klügsten Köpfe

Eine Auswertung zeigt: Akademiker mit sehr guten Bildungsabschlüssen arbeiten vor allem bei Biotech-Unternehmen und im Consulting. Die Autobranche schneidet mittelmäßig ab.

Bei welchen Unternehmen arbeiten die Menschen mit den besten Bildungsabschlüssen? Das hat das Start-up Case ausgewertet. (Foto: Unsplash) Mitarbeiterin vor einem Whiteboard

Berlin Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Auch große Arbeitgebermarken müssen mittlerweile um die klügsten Köpfe buhlen. Zwar scheint sich der Jobmarkt aktuell laut einer Auswertung der Personalberatung Hays leicht abzukühlen. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der offenen Stellen um zwölf Prozent gefallen.

Doch noch immer sind 68 Prozent mehr Jobs ausgeschrieben als in den Monaten vor der Pandemie. Bei den Dax-Konzernen waren im September rund 28.000 Stellen vakant, zeigen Daten des Jobportals Indeed. Besonders Ingenieure, IT- und Finanzexperten bleiben gefragt.

Welche Unternehmen schaffen es, in diesem schwierigen Arbeitsmarkt die cleversten Köpfe für sich zu gewinnen? Experten des Kölner Start-ups Case haben mit einem selbst entwickelten Algorithmus 660 Firmen in verschiedenen Branchen anhand der Bildungsabschlüsse ihrer Mitarbeiter bewertet und ein Ranking erstellt. Am erfolgreichsten bei der Rekrutierung smarter Mitarbeiter sind demnach Biotech-Firmen. Wie das Ranking funktioniert und welche Unternehmen die vorderen Plätze belegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen