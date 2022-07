Fachkräfte Vom Piloten zum Lokführer, von der Pflege in die IT: Drei Berufswechsler erzählen vom Glück des Jobwechsels

Die Pandemie hat ganze Branchen durchgerüttelt und Tausende Karrieren ruiniert – diese drei Menschen haben die Coronazeit für einen Neustart genutzt.

Drei, die ihrer Branche den Rücken gekehrt haben. (Foto: Jürgen Federwiesch, privat (2)) Linda Kalendzhiev, Lars Klapdohr, Dennis Seidel

Düsseldorf Egal ob Reisen, Gastro oder Pflege: Auch nach mehr als zwei Jahren bleibt die Pandemie ein Härtetest für viele Branchen und für ihre Beschäftigten. Bis heute haben sich viele der Bereiche, die stark von Lockdowns und Co. getroffen wurden, nur langsam von den Folgen erholt.

Gleichzeitig haben sich die Vorzeichen am Jobmarkt gewandelt: Statt Meldungen über Kurzarbeit jagt inzwischen ein Stellenrekord den nächsten, die Arbeitslosigkeit ist auf niedrigem Niveau. Der über Jahrzehnte angemahnte Fachkräftemangel wird immer offensichtlicher.

Das Handelsblatt hat drei Menschen porträtiert, die in der Coronazeit harte Schnitte erlebt und ihrer Branche den Rücken gekehrt haben, um neu durchzustarten. Für eine Ex-Pflegerin war ihr Quereinstieg in die IT vor allem eine finanzielle Verbesserung. Andere haben in der Krise Berufs- und Privatleben reflektiert und sich gefragt: Bin ich noch hier richtig?

