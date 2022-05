Fachkräftemangel Das sind die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland – und nach diesen Profilen suchen sie

Platz eins belegt zum elften Mal in Folge derselbe Konzern. Insgesamt liegen Tech- und Autobranche bei potenziellen Kandidaten vorn – und auch eine Behörde reizt viele.

Tech- und Automobilkonzerne sind in den Top Ten oft vertreten. (Fotos: Reuters, Bloomberg, dpa) Tesla, Google, Bosch

Berlin Der Fachkräftemangel greift um sich – und spielt Kandidaten in die Karten, die einen Jobwechsel erwägen. Nun zeigt sich: Sogar viele Menschen, die mit ihrer Stelle glücklich sind, denken über eine Alternative zu ihrer aktuellen Position nach.

Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse einer Befragung des Marktforschers Trendence, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Jedes Jahr befragt Trendence dafür Akademiker in Deutschland mit Universitäts- oder Hochschulabschluss. In diesem Jahr waren es mehr als 16.000.

Ein Drittel der Befragten ist nach eigenen Angaben offen für Jobangebote, ein weiteres Drittel sucht „ab und zu“ nach einer neuen beruflichen Herausforderung, und 15 Prozent gehen aktiv auf Jobjagd. Gleichzeitig gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, zufrieden mit ihrer aktuellen Stelle zu sein. Wie passt das zusammen?

