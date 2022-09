Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Computerexperten sind gefragt wie nie. (Foto: Unsplash) IT-Expertin Premium Fachkräftemangel ITler in Frankfurt, Altenpfleger in Dresden: In diesen Städten haben Bewerber die besten Chancen Eine exklusive Auswertung zeigt, wie unterschiedlich der Fachkräftemangel in Deutschland verteilt ist. Wo die Jobhochburgen liegen – und wo sich Bewerber strecken müssen. Lazar Backovic 24.09.2022 - 11:00 Uhr Düsseldorf Jobchancen haben immer auch mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Wo das Angebot groß ist, haben es Bewerber einfacher als in Städten mit wenig Auswahl. Doch wo in Deutschland sind die meisten Jobs pro Einwohner ausgeschrieben? In welchen Branchen haben Bewerber je nach Stadt die besten Chancen? Für das Handelsblatt hat das Jobportal Heyjobs exklusiv rund 80.000 Stellenanzeigen ausgewertet. Auf dem Portal schauen sich vor allem Fachkräfte mit Jahresgehältern unter 70.000 Euro um, darunter Pflegekräfte, Lkw-Fahrer oder Callcenter-Agenten. Diese Menschen machen 80 Prozent des Jobmarkts aus, sagt Heyjobs-Gründer Marius Luther. „Die Zahlen sind ein Spiegel dafür, wie unterschiedlich ausgeprägt der Fachkräftemangel hierzulande in gefragten Berufen ist."