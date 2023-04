Fachkräftemangel Warum Unternehmen Nicht-Akademiker-Kinder fördern sollten

Düsseldorf Wenn Ihnen im Konferenzraum Dr. Sebastian Ullrich von der Boston Consulting Group (BCG) gegenübersitzt und erklärt, wie Sie ein Geschäftsmodell zum Erfolg führen können, werden Sie sich wohl kaum fragen, was seine Eltern beruflich machen. Vermutlich Akademiker, schließlich hat Ullrich promoviert und arbeitet nun beim zweitgrößten Strategieberater der Welt.

Doch Ullrichs Eltern haben nicht studiert – seine Mutter ist gelernte Schneiderin, arbeitet heute im öffentlichen Dienst. Für das, was Ullrich ist, gibt es viele Namen. Arbeiterkind, sagen manche. Erstakademiker, das klingt schon vornehmer – und auch ein englischer Begriff hat es in die Reihe geschafft: „First-Generation-Professional“, kurz FGP.

Es sind Menschen, die viel härter um den sozialen Aufstieg kämpfen müssen als Kinder aus Akademikerhaushalten. Eine aktuelle Studie der BCG hat die Karrierewege dieser Erstakademiker untersucht. Dem Handelsblatt liegt die Studie vorab vor. Wir erzählen, warum und wie Unternehmen das Potenzial von Erstakademikern nutzen sollten.

Ähnlich wie Sebastian Ullrich geht es Annahita Esmailzadeh. Sie ist Managerin bei Microsoft, arbeitet in München und spricht als Expertin zu den Themen Diversität und Inklusion, unter anderem bei LinkedIn, wo sie mehr als 140.000 Follower hat. Auch die Eltern von Esmailzadeh haben beide nicht studiert.

Sie erinnert sich an ein Ereignis aus der Zeit, in der sie als Beraterin tätig war. „Ich saß mit einigen Kollegen beim Abendessen, und irgendwann fiel das Thema auf die Berufe der Eltern – beziehungsweise der Väter. Die Berufe der Mütter schienen in der Runde eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Es folgte ein gegenseitiges Wetteifern: Schulleiter, Chefarzt, Richter, Top-Manager. Irgendwann sahen nun alle mich fragend an. ,Mein Vater ist Taxifahrer', sagte ich daraufhin und lächelte. Es folgte ein betretenes Schweigen, und meine Kollegen tauschten peinlich berührte Blicke aus.“ Noch bevor sie ergänzen konnte, dass sie stolz auf ihre Eltern sei, habe die Runde das Thema gewechselt, erzählt sie.

Natalya Nepomnyashcha: „Ich wurde zu Gesprächen gar nicht eingeladen“

Es sind diese Vorurteile, die vielen Kindern aus Nicht-Akademiker-Haushalten den Start erschweren. Das belegt auch die BCG-Studie zu den Chancen der Erstakademiker. 1125 Berufstätige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden für die Untersuchung befragt – unter anderem zu ihrem Berufsstart. Im Vergleich mit Studierenden aus Akademikerhaushalten fehlt den Kindern aus Arbeiterhaushalten oft der Zugang zu Netzwerken. Nur ein Drittel der Arbeiterkinder gab an, beim Berufsstart wichtige Kontakte gehabt zu haben. Bei ihren Kollegen aus Akademikerhaushalten war dieser Anteil fast doppelt so hoch (61 Prozent).

Das bestätigt Natalya Nepomnyashcha aus eigener Anschauung. Auch ihre Eltern sind Nicht-Akademiker. Sie hat – ohne Abitur – nach zwei Ausbildungen in Großbritannien einen Master in Internationalen Beziehungen absolviert und ist heute Unternehmensberaterin bei EY, wurde zuletzt als Top-Speakerin bei LinkedIn ausgezeichnet.

>> Lesen Sie dazu: Wie Natalya Nepomnyashcha vom Hartz-IV-Kind zur Unternehmerin wurde

„Gerade im Bereich der Politik, wo es fast nur auf das Netzwerk ankommt, wurde ich anfangs so gut wie gar nicht zu Gesprächen eingeladen, weil meine Praktika nicht relevant waren und ich niemanden kannte“, erzählt sie. „Ich wollte in die Außenpolitik. Von meinen Mitbewerbern hatten viele Jura studiert; viele der Eltern waren selbst Diplomaten und hatten ein entsprechendes Netzwerk.“

Annahita Esmailzadeh über das Gefühl, nicht mitreden zu können

Weitere Gründe, warum Erstakademikern der Start schwergemacht wird: Ihnen fehlt laut BCG-Studie der Zugang zu karriererelevanten Informationen, sie sind am Arbeitsplatz weniger kontaktfreudig und konnten nicht so viele Praktika absolvieren – unter anderem, weil sie sich stattdessen mit Studentenjobs finanziell über Wasser halten mussten.

Und: Viele haben das Gefühl, nicht auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Das zeigt auch die Erfahrung von Microsoft-Managerin Esmailzadeh: „Menschen mit meinem sozialen Background sind in der privilegierten Welt, in der ich mich nun bewegen darf, eher die Ausnahme. Das zeigt sich allein schon in Kleinigkeiten wie Smalltalk-Gesprächen übers Golfen oder dem Austausch über die eingestaubten Tennis-Skills aus der Kindheit oder dem Ferienanwesen der Eltern an der Cote d’Azur, in denen ich nicht mitreden kann.“

Erstakademiker sind loyalere Arbeitnehmer

Was Esmailzadeh, Nepomnyashcha und Ullrich eint, ist: Man sieht ihnen, anders als bei anderen Minderheitsgruppen, die soziale Herkunft nicht an. Sie zu identifizieren lohnt sich aber für die Wirtschaft. „Es ist viel drin für Unternehmen, wenn sie Erstakademiker fördern: stärkeres Engagement und mehr Loyalität“, sagt Ullrich.

Die Studie bestätigt das: Erstakademiker sind dem Unternehmen gegenüber um 32 Prozent loyaler als die befragten Kollegen aus Akademikerhaushalten. Ein Punkt, der für Nepomnyashcha allerdings zwei Seiten hat: „Einerseits ist da eine gewisse Dankbarkeit, dass man einen Job hat, aber das geht auch immer einher mit der Angst, ohne Beruf dazustehen – auch wenn diese Angst irrational sein mag.“ Das sei mit ein Grund, weshalb Erstakademiker viel seltener gründen.

BCG empfiehlt Förderung von Erstakademikern

Erstakademikern ist es laut BCG-Studie wichtiger als Kollegen aus Akademikerhaushalten, Begeisterung für die eigene Tätigkeit, Selbstbestimmung und einen Sinn bei der Arbeit zu erleben. Dass ihr sozialer Aufstieg schwerer war, hat besondere Fähigkeiten zutage gefördert: „Meine soziale Herkunft geht auch mit zahlreichen Stärken einher wie meiner immensen Resilienz, meiner Disziplin und meiner Fähigkeit, mich nach Rückschlägen immer wieder aufzurappeln“, sagt Esmailzadeh. Sie sei daher dankbar für ihre soziale Herkunft und für die Werte und die Stärke, die ihre Eltern ihr mit auf den Weg gegeben haben.

>> Lesen Sie dazu: Deutschland muss dringend die Kinder von Gastarbeitern fördern

Was können Unternehmen tun, um Erstakademiker gezielt zu fördern? Die Studie gibt Auskunft und empfiehlt fünf Felder: Bewusstsein zu schaffen, Eintrittsbarrieren anzupassen, die Unterstützung zu erweitern, Mut zu beweisen und Initiative zu ergreifen. HR-Abteilungen können zum Beispiel zwei Mal nachfragen und den Bewerbern die Chance geben, sich zu erklären, bevor sie einen nicht-linearen Lebenslauf ablehnen. Jobinterviews können außerdem von Erstakademikern aus dem eigenen Unternehmen geführt werden.

Die 32-Jährige, die in Kiew geboren wurde, sieht sich als Vorkämpferin für Chancengleichheit und soziale Diversität in Deutschland. (Foto: Daniel Hardge) Natalya Nepomnyashcha

Die Studie empfiehlt Unternehmen, die Förderung von Erstakademikern zum C-Level-Thema zu machen, um Verbindlichkeit und Priorität des Themas zu zeigen. Und: Unternehmen sollten kommunizieren, dass soziale Herkunft für die Diversität eines Unternehmens ein wichtiges Kriterium ist – etwa in Bezug auf Budgets und interne Kommunikation.

25 Prozent aller Angestellten bei BCG im deutschsprachigen Raum – vom Berufsanfänger bis zum Senior-Level – sind Erstakademiker. Viele davon haben 2020 ein unternehmensinternes First-Generation-Netzwerk gegründet. Ein erster Schritt, den Ullrich jedem Unternehmen nur empfehlen kann. Wie sich die Erstakademiker gefunden haben? „Ganz simpel: Wir haben eine Umfrage gemacht, bei der erstaunlich viele sehr offen ihren sozialen Hintergrund preisgegeben haben.“

In Netzwerken wie diesen können Erstakademiker sich gegenseitig helfen. Bei simplen Fragestellungen aus dem Alltag geht es los: Welche Gabel nutze ich beim Kundengespräch im noblen Restaurant zur Vorspeise zuerst? Wie verhalte ich mich angemessen mit Vorgesetzten? Wie finde ich den korrekten Dresscode heraus? „All das kann man nicht wissen, wenn man es als Kind und Jugendlicher selbst nicht mitgemacht hat“, sagt Ullrich.

Stellenausschreibungen schrecken Erstakademiker oft ab

Natalya Nepomnyashcha hat mit dem „Netzwerk Chancen“ im Jahr 2016 eine Initiative gegründet, mit der soziale Aufsteigerinnen und Aufsteiger ideell gefördert werden. Am Programm nehmen inzwischen schon fast 2.000 Menschen zwischen 18 und 39 Jahren teil. Die Initiative bietet Workshops zur Karriereplanung, zum Berufseinstieg oder zu Führungs-Skills, aber auch Einzelcoachings und ein Jobportal.

Unternehmen rät Nepomnyashcha, die eigenen Stellenausschreibungen genau zu prüfen. „Je öfter dort die Rede von ,sehr guten' Noten oder ,überdurchschnittlichen Studienabschlüssen' oder ,ehrenamtlichem Engagement' ist, desto größer ist die Gefahr, dass man Erstakademikerinnen und Erstakademiker abschreckt“, sagt sie. Außerdem empfiehlt sie, Stellen nicht nur an Universitäten, sondern etwa auch an Fachhochschulen auszuschreiben.

BCG-Berater Sebastian Ullrich kommuniziert seine Herkunft offen

Sebastian Ullrich, der gelernte Maurer und promovierte BCG-Berater, ist auch nach acht Jahren in der Position nicht davor gefeit, sich im Vergleich mit Kolleginnen und Kollegen aus Akademikerhaushalten kleiner zu fühlen. Ein Gefühl, das eng verwandt ist mit dem Impostor-Syndrom. Wer das hat, fühlt sich irrtümlicherweise als ein beruflicher Hochstapler und glaubt, den beruflichen Erfolg gar nicht verdient zu haben.

Zwar wird der Startnachteil im Laufe der Karriere kleiner. So richtig weggehen wird er aber nie. „Es hilft einem schon, in der Studie zu sehen, dass das anderen Erstakademikern genauso geht“, sagt Ullrich. Auch deshalb geht er mit seiner Herkunft offen um – und teilt seine Erfahrungen als Mentor sowohl innerhalb als auch außerhalb seines Unternehmens, um jüngeren Menschen Orientierung zu geben.

Mehr: Gastkommentar von Tijen Onaran zu sozialer Herkunft in der Wirtschaft

Erstpublikation: 27.04.2023, 05:00 Uhr.