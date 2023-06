 Finanzielle Freiheit: Wie Sie finanziell unabhängig werden

Menschen können durch Sparen eines Großteils ihres Einkommens frühzeitig in Rente gehen.

Früh in Rente zu gehen, finanziell unabhängig sein ist in Krisenzeiten relevanter denn je. Geldsorgen belasten schließlich. Doch braucht es für die finanzielle Unabhängigkeit unbedingt ein hohes Gehalt? Welche Strategien gibt es, auch wenn das Geld knapp ist?

Leiterin Handelsblatt Live Ina Karabasz hat darüber mit der Finanzbloggerin Lena Sibbersen und mit Florian Wagner für das Videoformat Handelsblatt Live Plus gesprochen. Florian Wagner ist Autor des Bestsellers „Rente mit 40“. Er vertritt den sogenannten Frugalismus. Menschen sparen bei diesem Lebensstil einen großen Teil ihres Einkommens, um frühzeitig in Rente gehen zu können.

Für den ersten Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit ist es laut Frugalist Wagner wichtig „zu hinterfragen, welche Aktivitäten man in seinem Leben unternimmt, die einem eigentlich gar keine Lebensfreude bringen, und diese bewusst herauszufiltern“.

Durch diese bewusste Erkenntnis können Interessierte Aktivitäten weglassen, die mit Ausgaben verbunden und nicht unbedingt notwendig sind, erklärt Wagner. Es geht ihm zufolge darum, bewusst nur dafür Geld auszugeben, was persönlich wirklich wichtig sei und sich für einen selbst lohne.

„Seinen eigenen Konsum zu hinterfragen und zu verstehen, wofür man sein Geld ausgibt, ist der erste Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit“, betont auch Finanzbloggerin Lena Sibbersen. Für die Sparexpertin begann der Wandel im Umgang mit Geld nach dem Studium im ersten Job. Zu dieser Zeit kam sie zum ersten Mal mit dem Frugalismus in Berührung und hinterfragte ihre eigenen Ausgaben immer weiter.

Warum finanzielle Freiheit als Lebenskonzept?

„Frugalisten sind Menschen, die sehr bewusst mit ihrem Leben umgehen und auch mit den Geldentscheidungen, die sie treffen“, sagt Florian Wagner. Für ihn speziell sind das auch Menschen, die finanziell frei sind, weil sie Jahrzehnte vor ihrem offiziellen Renteneintrittsalter von eigenen Erträgen leben können.

Der Fokus liege Wagner zufolge beim Frugalismus darauf, sich nicht vorher finanziell einzuschränken, sondern bewusst nur dafür Geld auszugeben, was tatsächlich notwendig ist, um glücklich zu sein. Sich diese Frage früh zu beantworten, sieht Wagner als Schlüssel für finanzielle Unabhängigkeit. Sparexpertin Lena Sibbersen setzt insbesondere auf Minimalismus. Also darauf, nur das zu besitzen, was wesentlich ist.

Verzicht und Sparsamkeit – Ist das notwendig?

„Es geht beim Frugalismus nicht darum, nicht mehr die Reise zu machen, die man gern machen würde. Vielmehr geht es darum, bewusst zu entscheiden und zu kalkulieren“, erklärt Florian Wagner weiter. Anstatt fünfmal pro Woche in ein beliebiges Restaurant zu gehen, sei es nachhaltig effektiver, einmal pro Woche bewusst essen zu gehen und zu genießen.

Das Beispiel ließe sich auf alle Entscheidungen des alltäglichen Lebens übertragen. Verzicht sei somit nicht notwendig, die Balance zu halten sei entscheidend. Wagner sieht das Konzept des Frugalismus und die heutige Zeit einfacher miteinander vereinbarer als je zuvor. Bewusste Entscheidungen, etwa bei Onlinekäufen, sind laut Frugalist Wagner erlernbar und leicht umsetzbar.

Finanzielle Unabhängigkeit: Ist das mit Familie vereinbar?

Florian Wagner ist sich sicher: Auch Menschen mit Familie können Frugalismus leben. Die Strategie der bewussten Ausgaben lassen sich ihm zufolge auch leicht in Familien durchsetzen. Lena Sibbersen lebt es vor: „Für mich ist finanzielle Unabhängigkeit, dass mein Mann und ich beide in Teilzeit arbeiten können und dennoch über genug Geld verfügen, um für uns und unsere beiden Kinder vorsorgen zu können und uns alles Wesentliche zu leisten.“

Verzichten müssen Menschen für das Erreichen von finanzieller Unabhängigkeit also nicht. Sie sollten eben nur bewusst kalkulieren. Für die zweifache Mutter Sibbersen steht finanzielle Sicherheit an erster Stelle. Gerade in Krisenzeiten, wie die der Coronapandemie oder dem Ukrainekrieg, rät die Bloggerin, sich früh zu informieren und sich Gedanken um die eigenen Finanzen zu machen.

Finanzielle Freiheit: Riskanter oder risikoarm investieren?

Frugalist Wagner empfiehlt, das zurückgelegte Geld in Aktien oder Immobilien zu investieren. Wagner meint: „An einem verregneten Samstag kann man sich das Investieren in Aktien aneignen.“ Wichtig sei, sich zu informieren, und das könne jeder, wenn er wirklich wolle.

Herauszufinden, welcher Risikotyp man sei, sieht Lena Sibbersen als erste wichtige Entscheidung, um richtig zu investieren. In Immobilien zu investieren sei beispielsweise deutlich aufwendiger, als sich auf Aktien zu konzentrieren, erklärt Wagner. Als Startgrundlage empfiehlt er, sich durch Anleitungen und Tipps im Internet zu klicken. Lena Sibbersen rät neben Aktieninvestitionen zudem zu Geld auf dem Tagesgeldkonto als Anlagebaustein.

Finanzielle Freiheit: Ist die Rente mit 40 garantiert?

Mit nachhaltiger Finanzplanung und guten Investitionen ist das durchaus kein unerreichbares Ziel. Doch dies würden sie persönlich nicht als Ziel verfolgen, geben Finanzexpertin Lena Sibbersen und Frugalist Florian Wagner im Interview zu. „Das wäre mit meinem jetzigen Lebensstil so auch gar nicht möglich“, erklärt Sibbersen. Auch Florian Wagner sagt, dass er dieses Ziel selbst nicht mehr verfolgt. Eine solche festgelegte Zahl beeinflusse eben nicht die Zufriedenheit, vielmehr gehe es bei finanzieller Unabhängigkeit auch darum, finanzielle Sorgen abzulegen, sagt Wagner. Früh in Rente gehen: Das können Menschen mit Frugalismus und Minimalismus ihm zufolge aber zumindest in der Theorie.

Dieser Artikel erschien bereits am 25.05.2022. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.