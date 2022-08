Frauen in Führungspositionen „Viele LinkedIn-Profile sind austauschbar“: Zwei Expertinnen wollen das Image deutscher Vorständinnen aufpolieren

Diversity-Expertin Tijen Onaran gründet eine Beratung für Topmanagerinnen, gemeinsam mit einer Ex-Springer-Managerin. Braucht es das – und wenn ja, warum?

Tijen Onaran (links) und Kristina Faßler gründen eine Beratung für Topmanagerinnen. (Foto: Gordon Spandern) Tijen Onaran und Kristina Faßler

Berlin Wer selbst keine Erfahrung hat, kann andere schlecht beraten – so weit, so logisch. Wie also kann es sein, dass die meisten Kommunikationsberater in Deutschland selbst nicht auf Kanälen wie LinkedIn oder Twitter aktiv sind? Eine Frage, die sich Tijen Onaran schon oft gestellt hat.

Die 37-Jährige ist beides: öffentliche Person mit großer Reichweite – und Kommunikationsberaterin. Seit Jahren setzt sich die Unternehmerin für mehr Diversität in der deutschen Wirtschaft ein, im Karrierenetzwerk LinkedIn folgen ihr 116.000 Menschen. Onaran hat bereits Topmanagerinnen wie die Deutsche-Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta beraten. Sie wundert sich darüber, dass es in der Beraterszene nicht mehr Menschen wie sie gibt. Frauen, die selbst in der Öffentlichkeit stehen.