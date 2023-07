 Führungskraft werden: Sechs Signale, dass Ihre Firma Sie wirklich fördert

Berlin Dass es für sie bei ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Kölner Medienhaus Ströer, nicht weitergehen würde, war Daniela Weiß 2021 klar. Bis dahin war es für sie dort steil bergauf gegangen: Von der Key Account Managerin wurde sie erst zur Abteilungsleiterin, dann machte man sie zum Vice President. Doch die heute 38-Jährige wollte höher hinaus. Das ließ sich bei Ströer schlicht nicht realisieren.

Denn über ihr in der Hierarchie gab es keine freien Posten mehr. Dort rangierten noch zwei Senior Vice Presidents, bei denen sich kein Wechsel andeutete – und die Geschäftsführung. „Mir war also glasklar: Auch wenn ich formuliere, dass ich weiter aufsteigen möchte, wird mir das zu lange dauern“, sagt Weiß heute. Sie ging – und ist seitdem Marketingchefin eines anderen großen Verlags.

Doch wann sollten es aufstiegswillige Toptalente so machen wie Weiß und wechseln? Und wann ist es besser, erst einmal unternehmensintern aufzusteigen? An welchen Signalen erkennen Sie, dass ihr Arbeitgeber Sie wirklich fördert? Das Handelsblatt hat Fachleute gefragt.

Führungskraft werden: Jobwechsel oder interner Aufstieg?

Daniela Weiß sagt, bei der Entscheidung habe es ihr geholfen, dass sie über ein großes Netzwerk verfügte. Ihren heutigen Chef habe sie zum Zeitpunkt ihres Wechsels bereits seit zehn Jahren gekannt. Schon öfter habe er versucht, sie von Ströer wegzuholen.

Doch nicht jeder kann auf ein umfangreiches Kontaktnetz zurückgreifen, gerade in früheren Karrierejahren nicht. Sollte, wer weniger gute Kontakte hat, sich also lieber bei seinem aktuellen Arbeitgeber nach Aufstiegsmöglichkeiten umschauen? Wie Sie das für sich beantworten, weiß Sabine Hansen. Sie ist selbstständige Personalberaterin, zuvor war sie lange für die Beratung Kienbaum tätig. Hansen nennt vier Kriterien, anhand derer auch Sie prüfen können, wie es um Ihre internen Aufstiegschancen bestellt ist.

Die eigene Sichtbarkeit: Bin ich aktuell in einem internen Talentpool meines Unternehmens? Gibt es einen klaren Entwicklungsplan für meinen beruflichen Aufstieg? Falls ja, ist das ein klares Argument für die interne Weiterentwicklung.

Wer sind meine Förderer im Unternehmen – und wie nachhaltig ist ihre Unterstützung für meinen beruflichen Aufstieg?

Sorgt meine eigene Führungskraft für mein berufliches Fortkommen, zum Beispiel in Form von Sonderprojekten und Sichtbarmachung – oder werde ich eher zurückgehalten?

Wie ist mein Marktwert? Ab und zu externe Gespräche zu führen kann helfen, eine Übersicht über den eigenen Wert und die Karrierechancen zu bekommen. Häufig kann man dieses Wissen nutzen, um selbst gezielt Entwicklungsgespräche mit Personalabteilung und Management im Unternehmen anzustoßen.

„Strategische Beziehungsarbeit“, wie Sabine Hansen sie nennt, sollte möglichst früh beginnen. Wer hat auf meinen aktuellen Verantwortungsbereich Einfluss? Wie kann ich dessen Agenda beeinflussen? „Eine regelmäßige Stakeholder-Analyse hilft mir dabei, Klarheit und Transparenz über die einzelnen Interessen- und Entscheidergruppen im Unternehmen zu erhalten – und dieses Wissen optimal für mein berufliches Fortkommen zu nutzen“, so Hansen.

Wie ist Ihre Haltung zu Ihrem Arbeitgeber?

Nils Schmidt ist Vorstand beim DFK-Verband für Fach- und Führungskräfte. Er empfiehlt, sich darüber hinaus Gedanken über die eigene Beziehung und Haltung zum Unternehmen zu machen. Die Antworten auf folgende Fragen können aufschlussreich sein.

Identifiziere ich mich mit dem Unternehmen, für das ich tätig bin?

Kann ich in dem Unternehmen eigenständig Dinge verändern, mich einbringen und Pläne umsetzen? Oder würde ich als Führungskraft lediglich Entscheidungen der Geschäftsleitung umsetzen?

Wie ist die Führungskultur im Unternehmen? Passt sie zu meinem Verständnis von Führung – oder müsste ich mich verbiegen und eine Rolle spielen?

Sabine Hansen rät, unterjährig Verhandlungen über das eigene Fortkommen zu führen, statt auf das Jahresgespräch zu warten. „Der beste Zeitpunkt ist dann gegeben, wenn eine neue Aufgabe oder ein neues Projekt von mir übernommen werden soll. Dann ist meine eigene Verhandlungsposition am größten, da meine Führungskraft auf meine Kooperation angewiesen ist“, sagt die Expertin. Wer in eigener Sache nicht erfolgreich verhandele, dem traue man später auch nicht zu, für das Unternehmen größere Verantwortung zu übernehmen.

Auch sollten Sie zumindest im Blick haben, welche Möglichkeiten es für die eigene Nachfolge gibt. Wenn niemand dafür in Sicht ist, könnte der eigene Chef mit dem Argument ausweichen: „Wir können Sie nicht befördern, da wir niemanden haben, der Ihre Aufgaben übernimmt.“ Dann kann es ratsam sein, konstruktive Vorschläge schon in der Tasche zu haben.

Wenn Sie einen Wechsel zumindest nicht ausschließen, rät Sabine Hansen zu einer gründlichen Recherche zu potenziellen neuen Arbeitgebern. Dabei können zum Beispiel Gehaltsportale wie Kununu helfen. Auch sich mit Mitarbeitenden anderer Unternehmen auszutauschen sei ratsam. Aber Vorsicht: Achten Sie auf Vertraulichkeit.

Gespräche mit externen Fachleuten wie Personal- und Strategieberatern können laut Hansen ebenfalls wichtige Hintergrundinfos liefern. Gezielte Bewerbungen auf eine erste Führungsaufgabe bei anderen Unternehmen helfen darüber hinaus, den eigenen Marktwert einschätzen zu lernen – und einen Überblick über die Optionen zu bekommen.

Intern zur Führungskraft aufsteigen: Sechs Signale, dass Ihr Arbeitgeber es ernst meint

Ihr aktueller Arbeitgeber äußert die Absicht, Sie halten und fördern zu wollen? Dann sollten Sie nach Indizien suchen, die diese Absicht auch glaubhaft machen:

Gibt die gesamtwirtschaftliche Lage des Unternehmens das auch her? Gibt es einen Karriereplan für Sie oder gezielte Förderung, etwa in Form von Weiterbildungsprogrammen? Hat man Ihnen die Möglichkeit für eine Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt? Werden Sie auch abseits von Ihrer direkten Führungskraft von anderen unterstützt? Wird Ihnen schon jetzt Verantwortung übertragen? Werden Sie in Nachfolgeplanungen zumindest berücksichtigt?

Gibt der Arbeitgeber keines dieser Signale, sei der Wechsel die bessere Option. Und der Arbeitsmarkt, sagt Nils Schmidt, sei dafür im Moment ideal: „Unternehmen suchen gute und ambitionierte Führungskräfte und werden sicherlich angehenden Führungskräften Möglichkeiten einräumen, sich selbst einzubringen und auszuprobieren. Viele Unternehmen arbeiten auch mit Coaching- oder Mentoringprogrammen für Führungskräfte, um diese bestmöglich zu entwickeln.“

Hilfreich könne es sein, so Schmidt, nicht krampfhaft nach dem „perfect deal“ zu suchen. „Im Arbeitsleben entwickeln sich viele Dinge, und es ergeben sich Möglichkeiten, die zu Beginn noch nicht gesehen wurden.“ Auch Geld müsse nicht immer das einzige Kriterium sein: „Die Möglichkeit, in Teilzeit führen zu können oder Co-Leadership umzusetzen, kann mehr wert sein als die Erwartung, 24/7 erreichbar zu sein.“

Wer sich doch für einen internen Aufstieg entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass er eine neue Rolle im Team einnimmt. Eine wichtige Frage: Wie geht man als Führungskraft mit den Kolleginnen und Kollegen um, die zuvor auf gleicher Ebene waren? „Man muss sich die Frage stellen, ob man die Art und Weise der Zusammenarbeit ändert“, sagt Sabine Hansen.

„Man könnte zum Beispiel entweder bewusst Distanz schaffen – oder sich in der neuen Rolle als Führungskraft als echte Teamspielerin geben. Wenn der Rollenwechsel nicht klar im Team kommuniziert wird, baut sich schnell Widerstand auf und Teamleistung wie Arbeitsklima leiden darunter“, sagt Sabine Hansen.

Jobwechsel oder nicht? Schreiben Sie Ihre Prioritäten auf

Für Daniela Weiß war es die richtige Entscheidung, das Unternehmen zu wechseln. Vom ersten Tag an hatte Weiß dort Prokura, kann also im Namen ihres neuen Arbeitgebers handeln und Rechtsgeschäfte abschließen – das war immer eines ihrer wichtigsten Ziele gewesen. „Jetzt habe ich, was mir so wichtig war: Verantwortung – und die Freiheit, unternehmerisch aktiv zu sein“, sagt sie.

Ihr Tipp für alle, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen wie sie damals: „Mir hat es geholfen, mit einem analytischen Blick aufzuschreiben, welche Dinge mir im Job wirklich wichtig sind.“ Stelle man dann fest, dass ein Großteil dieser Dinge im aktuellen Jobumfeld fehle, könne die Konsequenz nur ein Wechsel sein.

