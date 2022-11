Führungskraft werden Wer zur Chefin befördert wird und wer nicht

Berlin Prestige, gutes Gehalt, Verantwortung: Es gibt viele Gründe, warum Menschen eine Position im oberen Management anstreben. Bis ganz an die Spitze schaffen es jedoch nur die wenigsten. Ob jemand wirklich Chef wird, hängt dabei nicht nur von Talent, Studium, Fachkenntnissen oder Glück ab. Entscheidend ist zu einem großen Teil auch die Persönlichkeit.

Welche Charaktereigenschaften die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Chefsessel zu landen, weiß Matthias Sutter. Der Verhaltensökonom ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und Autor des Buchs „Der menschliche Faktor – oder worauf es im Berufsleben ankommt“.

Hier sind sieben Eigenschaften, die laut Sutter den Ausschlag geben, ob es jemand auf der Karriereleiter bis ganz nach oben schafft – oder eben nicht.

„Dass man Grips braucht, um nach oben zu kommen, ist klar“, sagt Forscher Sutter. Entscheidend sei aber vor allem, ob eine aufstiegswillige Person strategisch denken könne.

Weitblick ist eine der Schlüsselfähigkeiten, die Führungskräfte brauchen. Sie müssen früh erkennen, welche Auswirkungen etwa bestimmte Trends oder ihre eigenen Entscheidungen auf das Unternehmen haben.

Dass diese Eigenschaft vor allem bei CEOs eine wichtige Rolle spielt, konnten die Ökonomen Steven Kaplan und Morten Sorensen belegen. Sie untersuchten 2600 Persönlichkeitsprofile – ein Drittel kam von Jobanwärtern auf einen CEO-Posten, der Rest strebte andere Vorstandsposten oder Managementpositionen unterhalb der Vorstandsebene an.

Das Ergebnis: Viel Charisma und ein strategischer Zugang zu Problemen scheinen die Hauptzutaten, um zum CEO befördert zu werden. Für den Posten des Finanzchefs CFO hingegen – derjenige, der sich um die Finanzen eines Unternehmens kümmert – wurden mehr rationale, detailfokussierte Menschen ausgesucht.

2. Charisma

Aus der Studie von Kaplan und Sorensen geht es schon hervor: Charisma – die natürliche Gabe, andere zu begeistern und zu motivieren – gilt als eine der wichtigsten Eigenschaften von Top-Führungskräften.

Dass charismatische Chefs auf Mitarbeiter sogar ähnlich motivierend wirken wie eine Gehaltserhöhung, zeigt eine Untersuchung aus der Schweiz. Dafür ließen Forscher von der Universität Lausanne insgesamt 120 Probanden Briefe schreiben.

Zwei Gruppen bekamen einen fixen Lohn, für eine weitere Gruppe gab es einen zusätzlichen Bonus pro Kuvert. Zudem hörten alle drei eine Rede zur Erklärung der Aufgabe – wobei einer Gruppe ein charismatischer Redner die Aufgabe vorstellte.

Das Ergebnis: Verglichen mit der ersten Gruppe sorgte mehr Geld für eine Leistungssteigerung von 20 Prozent. Bei der charismatischen Erklärung waren es 17 Prozent – also nur drei Prozentpunkte weniger. „Das verdeutlicht, wie wertvoll ein charismatischer Leader für ein Unternehmen ist“, sagt Matthias Sutter.

Die gute Nachricht ist: Ein imponierendes Auftreten lässt sich trainieren. „Charisma hat viel mit Rhetorik zu tun, und da kann man einige Kniffe lernen“, sagt Sutter. Wer einen Vortrag hält, der könne sich zum Beispiel mit Aufzählungen behelfen oder eine bestimmte Bildersprache einbauen.

Chefig 4 Typen von Charisma unterscheidet die amerikanische Autorin Olivia Fox Cabane.

Wichtig ist zudem zu wissen, auf welche Art charismatisch man sein will. Die amerikanische Autorin Olivia Fox Cabane unterscheidet hier vier Typen: fokussiertes, autoritäres, visionäres und freundliches Charisma.

Fokussierte Charismatiker wie Bill Gates strahlen eine starke Präsenz aus. Menschen mit autoritärem Charisma wirken unheimlich selbstbewusst. Als visionäre Charismatiker gelten etwa Steve Jobs oder Martin Luther King, die ihre Ausstrahlung vor allem über ihre Überzeugungen transportieren. Und Menschen wie Mutter Teresa sind empathisch und authentisch. Sie erhalten Bewunderung, indem sie anderen Menschen etwas Gutes tun.

3. Soziale Kompetenzen

Umsicht, Respekt und Empathie: „In der Wissensökonomie ist es nicht wie am Fließband“, sagt Sutter – und meint: In der heutigen Arbeitswelt geben Chefs ihren Entwicklern, Ingenieuren oder Marketingexperten nicht mehr strikt vor, wie sie ihre Arbeit erledigen sollen. Die Mitarbeitenden erledigen ihre Aufgaben weitgehend selbstständig.

Für Manager bedeutet das laut Sutter: Es kommt auf eine effiziente Koordination im Team an, um gesteckte Ziele zu erreichen. „Das erfordert soziale Fähigkeiten, um die Arbeiten aufeinander abzustimmen, Interessen auszugleichen und dabei auftretende Konflikte zu lösen“, sagt er.

Dass solche Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt immer mehr honoriert werden, belegt auch eine Untersuchung des US-Ökonomen David Deming. Demnach sorgen Eigenschaften wie Empathie für bessere Aufstiegschancen und ein besseres Gehalt.

Ebenso wie Charisma lassen sich auch Soft Skills wie Einfühlungsvermögen durch Übungen verbessern – zum Beispiel durch einen Perspektivenwechsel. Das Prinzip ist simpel, aber effektiv, wie Sutter kürzlich in einer Studie zeigen konnte: Man übernimmt die Aufgaben von anderen im Team und kann so besser nachvollziehen, vor welchen Problemen sie stehen. Im dem von Sutter untersuchten Unternehmen konnte so die Empathie von Führungskräften deutlich gesteigert werden.

4. Kooperationsfähigkeit

Unter den für Chefs wichtigen Sozialkompetenzen ist laut Sutter eine besonders hervorzuheben: die Kooperationsfähigkeit. Teamwork steigert nachweislich die Produktivität, denn: Menschen setzten sich immer dann für andere ein, wenn sie merkten, dass ihre Kollegen das auch tun, erklärt der Verhaltensökonom. Chefs müssten hier deshalb Vorbild sein: „Kooperative Führungskräfte leben praktisch vor, was sie von Teams erwarten“, sagt Sutter.

Ist der Chef ein Teamplayer, funktioniert also auch die Zusammenarbeit unter den Kollegen besser. Macht er dagegen alles im Alleingang und interessiert sich nicht für die Impulse seiner Mitarbeiter, sinkt deren Motivation und damit ihre Produktivität.

5. Stärken stärken – und kommunizieren

Chefs sollten außerdem in der Lage sein, Erwartungen an Mitarbeiter klar weiterzugeben und sie in ihren Stärken zu unterstützen, sagt Sutter. Zudem mache einen guten Leader aus, dass er auch in schwierigen Phasen ein vertrauensvolles Klima schaffe und in der Lage sei, auf andere zu hören. „Wer das beherrscht, kann Menschen besser managen.“

Das belegen zahlreiche Untersuchungen – unter anderem von der kanadischen Ökonomin Mitchell Hoffman. Sie stellte kürzlich in einer Studie fest, dass Chefs, die regelmäßiges Feedback gaben und ihr Team in Entscheidungen miteinbezogen, nicht nur wichtige Mitarbeiter länger im Unternehmen halten konnten. Sie wurden auch dreimal häufiger befördert und bekamen ein besseres Gehalt als Chefs mit weniger stark ausgeprägter Führungskompetenz.

6. Motivation

Um den Weg an die Spitze durchzuhalten, müssen Aufstiegswillige eine hohe Eigenmotivation mitbringen. Doch nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitarbeiter sollten sie anspornen können, sagt Sutter. Ähnlich wie beim Teamwork funktioniert das am besten, wenn die Führungskraft ein Vorbild ist. Nur wer selbst Enthusiasmus zeigt, kann auch andere für etwas begeistern.

7. Geduld

Die Fähigkeit, kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen, um langfristig ein größeres Ziel zu erreichen, ist essenziell für alle, die Führungskraft werden wollen. Laut Verhaltensökonom Sutter spielt Geduld sogar eine ähnlich wichtige Rolle für die Aufstiegschancen wie etwa der Intelligenzquotient.

Seit vielen Jahren erforscht er, welche Faktoren Menschen zum beruflichen Erfolg führen. (Foto: ECONtribute) Verhaltensökonom Matthias Sutter

Hat ein Mensch die nötige Selbstkontrolle, auf etwas zu warten, um zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu bekommen? Bricht jemand zum Beispiel sein Studium ab, weil er in dem Moment Geld verdienen will, oder hält er durch – und verdient deshalb Jahre später viel besser, als er es ohne einen Abschluss getan hätte?

Die Verhaltensforschung zeigt: Menschen, die bereits als Kind in der Lage sind, kurzfristig auf eine Süßigkeit zu verzichten, weil sie dann später mehr bekommen, sind als Erwachsene besser ausgebildet, gesünder und haben ein höheres Einkommen.

„Kooperative Führungskräfte leben praktisch vor, was sie von Teams erwarten.“ Matthias Sutter, Verhaltensökonom am Max-Planck-Institut in Bonn

Dass dieser Zusammenhang auch in Unternehmen gilt, konnte der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Kurt Matzler 2014 in einer Studie zeigen. Von 259 befragten Tiroler Unternehmen waren im Schnitt jene innovativer und rentabler, deren Führungskraft sich als selbstkontrollierter und zukunftsorientierter beschrieben hatte.

Nur: Wie wird man geduldiger? Geduld baut laut Sutter auf Selbstbeherrschung, Durchhaltevermögen und einer gewissen Frustrationstoleranz auf. Durch kleine Übungen im Alltag können diese drei Punkte gestärkt werden. Eine gute Möglichkeit ist etwa, sich selbst etwas zu überlisten, indem man sich Teilziele setzt und sich dafür regelmäßig belohnt.

Erstpublikation: 13.09.2022, 16:15 Uhr.