Gaskrise „Ein wichtiger Hebel” – Erste Dax-Konzerne wollen im Winter die Heizung in den Büros drosseln

Inmitten der Gaskrise überlegen Unternehmen, wie sie in ihren Gebäuden Energie sparen können. Auch großzügige Homeoffice-Regelungen könnten ein Comeback erleben.

Wegen des drohenden Gasmangels überlegen Unternehmen in ihren Büros die Temperatur zu reduzieren. Bei Bayer und Daimler Truck gibt es hierzu bereits konkrete Pläne. (Foto: AFP, Getty Images, PR) Bayer, Daimler Truck

Berlin Wegen der angespannten Energieversorgungslage planen erste Dax-Konzerne für den Winter die Raumtemperatur in ihren Büros abzusenken. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts unter den 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen des Landes.

So gibt es beim Chemiekonzern Bayer und dem Fahrzeughersteller Daimler Truck konkrete Pläne, die Unternehmensstandorte weniger als bisher zu heizen. Andere Dax-Unternehmen prüfen derzeit entsprechende Maßnahmen. Durch Homeoffice Energie zu sparen, ist ebenfalls bei mehreren Konzernen im Gespräch.

Deutschland droht in diesem Winter ein Engpass bei der Versorgung mit Erdgas. Derzeit fließen nur noch 20 Prozent der möglichen Menge an russischem Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Aus Sorge vor einem weiteren Zuspitzen der Gaskrise werden momentan zahlreiche Maßnahmen diskutiert – eine davon ist auch, in Büros Energie zu sparen.

