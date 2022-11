Frauen verdienen im Laufe ihres Erwerbslebens deutlich weniger Geld als Männer. Eine neue Studie zeigt: Die Lücke wird größer, je anspruchsvoller die Jobs sind.

Auf ein Leben addieren sich Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern massiv auf. (Foto: DISRUPTIVO on Unsplash) Junge Frau und junger Mann

Düsseldorf Frauen in Deutschland verdienen auf ein Leben lang gesehen nur drei Viertel von dem, was ihre männlichen Kollegen als Einkommen erzielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung des Weltwirtschaftsforums in Zusammenarbeit mit der Beratung Willis Towers Watson (WTW), die dem Handelsblatt vorliegt.

Die Analyse bezieht neben dem Gehalt (vom 22. Lebensjahr bis Renteneintritt) auch Ansprüche aus staatlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge, Immobilienbesitz und Erspartem in das sogenannte Lebenseinkommen mit ein. Am fairsten sind die Lebenseinkommen der Auswertung nach in Südkorea und Spanien verteilt. In Nigeria, Argentinien oder der Türkei haben Frauen beim Renteneintritt hingegen nur gut 60 Prozent von dem, was Männer bis dahin an Verdienst und Vermögen angehäuft haben.

Deutschland liegt nach dieser Auswertung im internationalen Durchschnitt. „Die Lebensverdienstlücke wird jedoch hierzulande größer, je anspruchsvoller und komplexer ein Berufsprofil ist“, sagt Florian Frank, Vergütungsexperte bei WTW, der die Datenlage für Deutschland analysiert hat.

