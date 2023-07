Gerade in hochbezahlten Branchen wie der IT gibt kaum ein Arbeitgeber in Deutschland öffentlich den Verdienst an. Dabei ließen sich damit Toptalente locken.

Auch im deutschen Banken- und Finanzwesen sowie bei Jobs im Bereich Data Analytics und Informationsmanagement wird kaum mit dem Gehalt geworben. (Foto: Moment/Getty Images) Person am Smartphone

Düsseldorf Neun von zehn Jobsuchenden wünschen sich laut einer Befragung Gehaltsinfos bereits in der Stellenanzeige. Die meisten deutschen Arbeitgeber allerdings kommen diesem Wunsch aber nicht nach: Nur ein Fünftel der Unternehmen, die bei Indeed ihre Stellenanzeigen schalten, gibt auch ein Gehalt an.

Deutschland ist damit das Schlusslicht unter den vier europäischen Volkswirtschaften, die Indeed analysiert hat. In Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden sind Arbeitgeber wesentlich transparenter. Für deutsche Unternehmen wird das in Zeiten eines historischen Fach- und Führungskräftemangels zum Problem, sagt Indeed-Arbeitsmarktexpertin Annina Hering: „So vergeben viele Arbeitgeber die Chance, Talente für sich zu gewinnen.“

Exklusiv für das Handelsblatt hat Indeed nun ermittelt, in welchen Berufsgruppen der Verdienst besonders oft verschwiegen wird. Für die am höchsten dotierten Jobs in dieser Liste zeigen wir, was Sie dort wirklich verdienen können.

„Trotz chronischer Personalengpässe halten sich Arbeitgeber bedeckt“

