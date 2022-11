Eine Umfrage zeigt, dass nur wenige Beschäftigte schon Sonderprämien erhalten haben. Führungskräfte profitieren zudem stärker von Gehaltserhöhungen als ihre Mitarbeiter.

Hohe Preise und Gehälter werden zur Belastung für Unternehmen. (Foto: Photodisc/Getty Images) Steigende Inflation

Düsseldorf Die Preise steigen so schnell wie lange nicht mehr: Zuletzt kletterte die Inflation in der Euro-Zone auf ein Rekordhoch von 10,7 Prozent, für Deutschland errechneten die EU-Statistiker sogar einen Wert von 11,6 Prozent. Um die rasant gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreise abzufedern, können Arbeitgeber ihren Beschäftigten ab sofort steuer- und abgabenfrei eine sogenannte Inflationsprämie von bis zu 3000 Euro zahlen.

Lohnerhöhungen oder Sonderzahlungen als Reaktion auf die Inflation sind aktuell noch die Ausnahme. Bisher hielten sich Unternehmen stark zurück, die gestiegenen Preise auszugleichen. Das bestätigt auch eine neue Umfrage der Unternehmensberatung Kienbaum, deren Ergebnisse dem Handelsblatt vorab vorliegen.

Die Befragung zeigt, wie häufig und welche Extrazahlungen Firmen aufgrund der anhaltend hohen Teuerung veranlasst haben, wer davon am meisten profitiert – und was Angestellte von ihren Arbeitgebern in Sachen Gehalt erwarten.

Hier sind die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie.

