Die schwächelnde Konjunktur ändert nichts daran, dass Unternehmen weiter händeringend Fachkräfte suchen. In diesen Jobs sind die Gehaltsaussichten für Kandidaten am besten.

Die Chancen für Bewerber sind weiterhin sehr gut. (Foto: DigitalVision/Getty Images) IT-Fachkraft

Berlin Obwohl die Nachfrage nach IT-Experten zuletzt leicht rückläufig war, haben Bewerber weiter beste Chancen auf einen lukrativen Job. „Die Nachfrage nach IT-Fachkräften übersteigt das Angebot am deutschen Arbeitsmarkt weiterhin erheblich“, sagt Andreas Sauer, Leiter des Technologiebereichs beim Personaldienstleister Hays. Qualifizierte Kandidaten könnten zwischen verschiedenen attraktiven Angeboten wählen.

Zu dieser Einschätzung kommt auch der Branchenverband Bitkom. Die aktuelle „konjunkturelle Delle“ werde am Fachkräftemangel nichts ändern, sagt Präsident Ralf Wintergerst. „Quer durch alle Branchen“ werde der Bedarf steigen.

Beste Aussichten also für Talente – dabei streichen sie schon heute überdurchschnittliche Gehälter ein. Das zeigt eine neue Hays-Studie, die dem Handelsblatt vorliegt. Eingeflossen sind die Gehälter von mehr als 1200 Tech-Experten, die dann nach Tätigkeitsfeldern, Hierarchiestufen und Bildungsabschlüssen aufgeteilt wurden. Das Handelsblatt hat sechs Erkenntnisse ausgemacht, wer die Topverdiener unter den ITlern sind und wie Talente und Arbeitgeber sich in der aktuellen Arbeitsmarktlage am besten verhalten.

