 Gehalt: Wie Sie einen gut bezahlten Job in der Chipindustrie ergattern

Intel und Co. sind für ihre Chipfabriken auf geeignetes Personal angewiesen. Was Kandidaten mitbringen müssen – und welche Gehälter locken.

Der Fachkräftemangel wird für die Industrie zum massiven Problem – das hilft Bewerbern. (Foto: IMAGO/ANP) Arbeiten in einer Chipfabrik

Düsseldorf Die Ziele für die europäische Chipindustrie sind ambitioniert: Bis 2030 will die EU ihren Weltmarktanteil bei Halbleitern mehr als verdoppeln, von neun auf 20 Prozent. Das Problem: Dafür fehlen der Branche rund 350.000 Fachkräfte, wie die Strategieberatung PwC Strategy& kürzlich in einer Studie warnte.

Wo ein Wille ist, ist nicht automatisch das nötige Personal. Allein für die Chipfabrik, die der taiwanesische Konzern TSMC gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP in Dresden bauen will, werden in der Umgebung 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Und Intel, der Chip-Riese aus Kalifornien, will an seinem geplanten Standort in Magdeburg 3000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Der Fachkräftemangel wird für die Industrie ein massives Problem – geeigneten Kandidaten spielt er hingegen in die Karten. Doch welche Jobs müssen die Halbleiterunternehmen besetzen? Welche Kompetenzen sollten Bewerber mitbringen? Und welche Gehälter können sie erwarten? Diese drei Fragen hat das Handelsblatt Headhuntern und Branchenkennern gestellt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen