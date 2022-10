Für Verhandlungsexpertin Claudia Kimich sind Gespräche über Gehaltserhöhungen eine Frage von Menschenkenntnis und Strategie. Wie Sie erfolgreich vorgehen.

Oft sind mehr drin als zehn Prozent Gehaltserhöhung. Doch für das Verhandeln braucht es Fingerspitzengefühl. (Foto: Unsplash) Gehaltsverhandlung

Berlin Kurz vor Gehaltsverhandlungen taucht häufig die Unsicherheit auf: Welche Summe kann ich verlangen? Eine Antwort darauf ist für viele Angestellte eine Herausforderung – auch weil Gehälter in den meisten deutschen Unternehmen ein gut gehütetes Geheimnis sind.

Geht der Chef direkt auf die eigene Forderung ein, hat man schlecht verhandelt, heißt es in diversen Gehaltsratgebern. Keine falsche Bescheidenheit also? Nur wer hoch pokert, kann auch viel gewinnen? „Das kommt ganz darauf an, wer Ihnen in der Verhandlung gegenübersitzt“, sagt die Verhandlungstrainerin Claudia Kimich – da müsse man zwischen vier Typen unterscheiden.

Kimich berät Fach- und Führungskräfte und bereitet circa 150 Kunden im Jahr auf ihre Gehaltsgespräche vor. Und sie weiß: Je nach Typ kann eine zu hohe Forderung schnell nach hinten losgehen. Im schlimmsten Fall bekommt im Bewerbungsprozess der Konkurrent den Job oder für die weitere Zusammenarbeit bleibt ein fader Beigeschmack. Das Handelsblatt erklärt, wie Sie am besten vorgehen.

