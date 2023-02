 Gehaltsreport: Verdienen Sie mehr als der Durchschnittsdeutsche?

Inflation und Fachkräftemangel treiben die Gehälter in die Höhe. Der Stepstone-Gehaltsreport zeigt nach Region, Branche und Job, wo das meiste drin ist.

Die Jobplattform Stepstone hat über 500.000 Gehaltsdaten analysiert und ausgewertet in welchen Branchen und Jobprofilen Beschäftigte deutlich über dem Durchschnitt verdienen. (Foto: Getty Images) Gute Gehälter

Berlin Über Geld spricht man nicht – dieses Mantra ist auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach wie vor tief verankert. Das zeigt sich nicht nur darin, dass in den meisten Stellenanzeigen klare Angaben zum Gehalt fehlen. Auch Kollegen tauschen sich nur selten darüber aus.

Steht ein Gehaltsgespräch an, ist die Unsicherheit, wie viel man verlangen kann, deshalb oft groß. Welcher Betrag ist in meiner Position angemessen? Wie viel wird in meiner Branche bezahlt und wie wirken sich Unternehmensgröße und Berufserfahrung aus?

Ein Überblick, wie viel Beschäftigte je nach Job, Branche oder Region verdienen können, bietet der aktuelle Gehaltsreport von Stepstone. Die Analysten haben mehr als 500.000 Gehaltsangaben ausgewertet. Diese stammen von Nutzern der Jobplattform und sind nicht älter als zwei Jahre. Berücksichtigt wurden ausschließlich Vollzeitbeschäftigte. Das Handelsblatt hat zudem Vergütungsexperten befragt, wie sich die Gehälter 2022 entwickelt haben und was noch zu erwarten ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen