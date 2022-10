Eine Jobplattform hat ausgewertet, welche Managergehälter je nach Stadt und Branche drin sind. Wo sich der Aufstieg zur Führungskraft lohnt.

In keiner deutschen Landeshauptstadt verdienen Führungskräfte so viel wie in Wiesbaden. (Foto: IMAGO/Kickner) Kurhaus Wiesbaden

Düsseldorf Dresden und Wiesbaden trennen auf der Landkarte rund 500 Kilometer. Noch weiter auseinander liegen die beiden Städte aber, was das Gehalt für Führungskräfte angeht. So kommen laut der Jobplattform Stepstone Managerinnen und Manager in Dresden im Median auf ein Jahressalär von 79.560 Euro. In Wiesbaden sind es 99.840 Euro. 20.000 Euro – so groß ist der Unterschied sonst nirgends zwischen zwei Regionen.

Stepstone hat für das Handelsblatt die Gehälter von Führungskräften in Deutschlands Landeshauptstädten ausgewertet – und herausgestellt, in welchen Branchen für leitende Angestellte besonders viel zu holen ist. Die Liste zeigt, wie regional unterschiedlich Toppersonal hierzulande bezahlt wird. Und dass es oft ähnliche Branchen sind, in denen sich Spitzengehälter erzielen lassen.

„Wir sehen auch bei den Gehältern von Führungskräften, dass der Berufszweig, in dem sie arbeiten, Einfluss auf die Höhe des Gehalts hat – wie bei Personen ohne Führungsverantwortung auch“, sagt Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei Stepstone.

