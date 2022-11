 Gehaltsvergleich: Was tun, wenn der Kollege mehr Geld verdient als ich?

Über Geld sprechen in Deutschland die wenigsten. Und wenn doch, werden manchmal eklatante Unterschiede bei der Bezahlung deutlich. Worauf es dann ankommt.

Wenn Kollegen auf gleicher Position sehr unterschiedlich hohe Gehälter bekommen, kann das zu Unzufriedenheit führen. (Foto: Imago Images) Gehaltsvergleich: Gleicher Job, ungleiches Gehalt

Düsseldorf Manchmal läuft es so: Eine Arbeitnehmerin findet am Kopierer die Lohnabrechnung eines männlichen Kollegen. Gleicher Job, gleiche Erfahrung – und 35 Prozent mehr Gehalt. „Eine meiner Klientinnen hat das so erlebt“, sagt die Verhandlungstrainerin Claudia Kimich. „Doch wäre sie damit direkt wutentbrannt zu ihrem Chef gelaufen, hätte sie sicher nicht die Gehaltserhöhung bekommen, die wir am Ende herausgeholt haben.“

Nicht nur wegen des häufig noch immer bestehenden Gehaltsgefälles zwischen Männern und Frauen, innerhalb eines Teams kann es durchaus größere Unterschiede beim Verdienst geben. Oft ist das Gehalt zwar ein gut gehütetes Geheimnis, kommen die Unterschiede dann aber doch auf den Tisch, wird schnell das nächste Gehaltsgespräch mit dem Chef vereinbart.

Doch sage ich dann, dass ich weiß, was der andere verdient? Oder setze ich auf eine andere Strategie? Diese und weitere Fragen hat Claudia Kimich in unserem Livestream Handelsblatt Live Plus beantwortet. Vier Schritte, auf die es ankommt.

