Eine Bank zahlt Projektmanagern im Schnitt 75 Prozent mehr Gehalt als eine Marketingagentur. Eine Auswertung zeigt, bei welchen Jobs der Branchenunterschied ebenso gravierend ausfällt.

Die Auswahl der Branche kann einen großen Einfluss auf das Gehalt haben. Als lukrativ gelten unter anderem die Versicherungsbranche und der Bankensektor. (Foto: Getty Images) Versicherungs-Mitarbeiterin (Symbolbild)

Berlin Berufserfahrung, Standort, Unternehmensgröße – es gibt viele Faktoren, die sich auf das Gehalt auswirken. Eine maßgebliche Rolle spielt auch die Branche, in der man arbeitet. Ein Vertriebler, der teure Spitzentechnologie oder Medizintechnik verkauft, verdient in der Regel mehr als ein Sales-Experte in der Textilbranche.

Woran liegt das? Zum einen daran, dass sich – trotz gleicher Jobbezeichnung die Anforderungen je nach Branche unterscheiden. Je komplexer die Aufgaben, desto höher das Gehalt. Zum anderen haben langfristig profitable Branchen, etwa die Finanz- oder Automobilbranche, meist höhere Budgets für Mitarbeitende – und zahlen entsprechend auch mehr.

