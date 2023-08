 Gehaltsverhandlung: Wie Sie in Krisenzeiten auf Gegenargumente antworten

Geld ist nicht alles: Mir hilft das schon sehr, deshalb hätte ich gerne das, was ich fordere.

Das ist gerade nicht im Budget: Gut, in welchem Budget können wir es dann einpreisen?

Du bist noch so jung und hast schon so viel. Das hatte ich in Deinem Alter nicht: Das tut mir leid für Dich. Meine Situation heute ist aber eine ganz andere.