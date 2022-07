Grüne Energie Nordex und Enercon – Frisches Kapital für angeschlagene Windkonzerne

Düsseldorf Obwohl der weltweite Windmarkt boomt, schreiben Turbinenhersteller rote Zahlen. Aktuell brauchen etwa die Windkonzerne Enercon und Nordex eine Kapitalspritze. Der norddeutsche Turbinenhersteller Enercon beantragte Anfang Juli staatliche Hilfen in Höhe von einer halben Milliarde Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

„Die Covid-19-Pandemie hat zu erheblichen Störungen und unerwarteten Mehrkosten bei Material, Komponenten, Transport und Logistik und in der Folge zu Verzögerungen wichtiger Projekte geführt“, begründete das Auricher Unternehmen den drastischen Schritt.

Der Hamburger Konzern Nordex sorgte mit einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von brutto 212 Millionen Euro für den nötigen Finanzschub. Das teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Schon vor zwei Wochen hatte Nordex eine Privatplatzierung bei seinem spanischen Großaktionär Acciona angekündigt, durch die brutto gut 139 Millionen Euro eingenommen werden sollten.

Weltkonzerne wie Vestas, Siemens Gamesa, Nordex und GE Renewables schreiben schon seit Monaten Verluste. Und das nicht erst, seit Rekordrohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und der Ukrainekrieg das Geschäft belasten. Zum ersten Mal seit 20 Jahren gehen die Preise nun nicht runter, sondern wieder rauf. Teilweise um bis zu 20 Prozent.

Vestas-CEO Henrik Andersen appellierte bei der Vorstellung der desaströsen Quartalszahlen Anfang Mai sogar an seine Wettbewerber, dem ruinösen Preiskampf endlich ein Ende zu machen, sonst könne man nicht sicher sein, dass alle Hersteller diese Phase überleben.

Weil auch der Preis für Rohstoffe wie Stahl und Kupfer massiv gestiegen ist, verschärfen die coronabedingten Projektverzögerungen durch Lieferkettenprobleme in China die Situation jetzt zusehends. Seit Jahren herrscht auf dem Markt ein harter Preiskampf. Vor allem die Umstellung von festen staatlichen Vergütungen auf freie Ausschreibungssysteme, in denen nur noch der Günstigste den Zuschlag bekommt, hat die Turbinenhersteller in einen ruinösen Wettbewerb getrieben.

Nordex kämpft mit schwierigem Geschäftsumfeld

Auch der Turbinenhersteller Nordex kämpft seit Langem mit dem schlechten Geschäftsumfeld. Vor wenigen Wochen sorgte die Schließung eines Rotorblattwerks am Standort Rostock für Aufregung. Die Rotorblattfertigung im Norden Deutschlands ist seit Jahren nicht ausgelastet. Das dürfte den Hamburgern einen zweistelligen Millionenverlust pro Jahr einbringen. Seit 2019 hat Nordex bereits mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital eingeworben.

Bei der jüngsten Kapitalerhöhung gehe es darum, die „Kapitalstruktur im zurzeit volatilen Marktumfeld für den Windenergiesektor zu stärken“, hieß es in der Mitteilung. Die frischen Mittel seien „ein Schutz gegen kurzfristige, branchenspezifische Risiken“ und verbesserten die Position von Nordex bei den Kunden.

Nordex ist, wie viele seiner Konkurrenten auch, bereits mit hohen Verlusten in das neue Jahr gestartet. Als Gründe nannte das Unternehmen bei der Zahlenvorlage die Kosten für die Neuausrichtung der Rotorblattfertigung, eine geringere Installationsleistung sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten.

Das Unternehmen hatte die Vorlage seiner Quartalsergebnisse wegen eines Cyber-Sicherheitsvorfalls auf Mitte Juni verschoben und war wegen der verspäteten Bekanntgabe aus dem SDax geflogen. Innerhalb von nur einem Jahr hat die Aktie des Windanlagenbauers mittlerweile satte 47,9 Prozent verloren. Auch wenn die Aussicht auf frisches Kapital das Papier am Montag bis zum Mittag um rund fünf Prozent nach oben hievte.

