Gunnar Kilian im Interview „Wir messen uns nicht nur mit Tesla“: Wie VW zum beliebtesten Arbeitgeber der Welt werden will

Personalchef Gunnar Kilian gibt Einblicke ins hybride Arbeiten beim Autokonzern – und erklärt, wie er eine Zweiklassengesellschaft in der Belegschaft verhindern will.

VW prüft in den Werken Teilzeitmodelle, bei denen sich mehrere Mitarbeiter über mehrere Schichten einen Arbeitsplatz teilen. (Foto: imago images/regios24) Volkswagen in Wolfsburg

Düsseldorf Gunnar Kilian hat ein Ziel: Der Volkswagen-Personalchef will Deutschlands größten Autobauer zum beliebtesten Arbeitgeber der Welt machen. Doch der Weg dorthin führt den Konzern erst einmal in eine neue Normalität. Rund 40.000 VW-Mitarbeiter in Deutschland haben die Möglichkeit, bis zu vier Tage die Woche mobil zu arbeiten. Das tun aber längst nicht alle.

„Im Schnitt arbeiten unsere Kollegen zweieinhalb Tage in der Woche mobil“, sagte Kilian im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das sei das Ergebnis erster Analysen. „Das zeigt, dass eine hundertprozentige Präsenzkultur nicht zurückkommen wird. Das wäre auch ein Fehler.“

Bei Volkswagen arbeitet rund die Hälfte der Belegschaft in der Produktion, in der kein mobiles Arbeiten möglich ist. Kilian will auch dort mehr Flexibilität bieten. „Wir prüfen zum Beispiel agile Teilzeitmodelle, bei denen sich mehrere Mitarbeiter über mehrere Schichten hinweg flexibel einen Arbeitsplatz teilen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen