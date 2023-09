 Harvard & Co.: Elitehochschulen hinterfragen den Zulassungstest GMAT

Kiel Die Besten nehmen nur die Besten: Stolz veröffentlichen Elitehochschulen wie Harvard, Stanford oder Yale alljährlich die durchschnittliche Punktzahl, die ihre neuen Erstsemester beim Zulassungstest GMAT erzielt haben. Dass dieser Wert weit über dem allgemeinen Durchschnitt liegt, gehört zum Selbstverständnis der Spitzenunis, nicht nur in den USA.

Seit Jahrzehnten gehört der „Graduate Management Admission Test“ fest zum Auswahlverfahren an renommierten Business-Schools. Der dreistündige Zulassungstest gilt als objektives Maß für quantitativ-mathematische und verbale Analysefähigkeiten – und unter Kandidaten für den Studiengang Master of Business Administration (MBA) als extrem harte Nuss. Auf welche Fragen sich Interessenten einstellen müssen, können sie in einem Test-Quiz auf mba.com prüfen.

Ganz bewusst ist er so angelegt, dass die vollen 800 Punkte nahezu unerreichbar sind. Selbst 730 Punkte schaffen weltweit nur knapp vier Prozent aller Teilnehmer. In Harvard liegt bei dieser Marke der Klassendurchschnitt. Zum Teil fließen die GMAT-Scores der Studierenden auch in die Rankings der weltbesten MBA-Programme ein und entscheiden mit über die Platzierung der Hochschule. Ein hoher Wert signalisiert: Hier liegt die Latte hoch.

Doch seit einigen Jahren regt sich Widerstand: Der in den USA entwickelte und auf Englisch durchgeführte Standardtest verhindere mehr Diversität und Chancengleichheit an den Eliteunis, monieren Kritiker. Sozial schwächere Kandidaten, die englische Grammatik und höhere Mathematik nicht schon in der Schule gelernt hätten und sich keine teuren Vorbereitungskurse leisten könnten, würden benachteiligt. Tatsächlich belegt eine aktuelle Umfrage unter mehr als 100 Business-Schools, dass die Diversität unter den Studierenden signifikant ansteigt, sobald der GMAT nicht mehr verpflichtend ist.

Immer mehr Business-Schools erkennen daher auch andere Verfahren an – oder führten die während der Covid-19-Pandemie ausgesetzten Tests gar nicht wieder ein. Fakt ist: Die Zahl der weltweit abgelegten GMATs sinkt kontinuierlich (siehe Grafik). Die Frage ist: Führt das zu mehr Chancengleichheit oder zu einem Absinken des akademischen Niveaus?

Sangeet Chowfla befürchtet Letzteres. „Das MBA-Studium ist ein Luxusgut und muss als solches gemanagt werden“, schreibt der Direktor des Global Business School Network (GBSN) in einem Beitrag für das MBA-Portal Poets & Quants. Je niedriger die Zulassungsstandards seien, desto weniger werde die Ausbildung wertgeschätzt, argumentiert Chowfla.

GMAT: Bis heute das dominierende Testverfahren

Anders als kaum vergleichbare Schulnoten aus unterschiedlichsten Bildungssystemen sorge ein weltweit anerkannter Standardtest wie der GMAT für Objektivität und verleihe den selektiven Programmen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit.

Chowflas Argumentation ist wenig überraschend: Bis Ende 2022 war er CEO des GMAC, der Organisation, die den GMAT verwaltet und an ihm verdient. In den Fünfzigerjahren für Business-Schools in den USA entwickelt, ist der GMAT bis heute das dominierende Testverfahren und wichtiges Zugangskriterium für viele Managementstudiengänge.

Fast 2500 Hochschulen weltweit nutzen es für die Auswahl von Studierenden oder Stipendiaten, in Deutschland unter anderem die WHU Otto Beisheim School of Management, die Frankfurt School of Finance and Management, die ESMT Berlin oder die Mannheim Business School.

Die Einwände der Kritiker kann Chowfla durchaus nachvollziehen. Als gebürtiger Inder ist ihm bewusst, dass Bildungschancen auf der Welt ungleich verteilt sind. Doch deshalb auf wissenschaftlich evaluierte Zulassungstests als Indikator für den Studienerfolg zu verzichten, ist für ihn keine Lösung.

Kandidaten in die teuren Programme aufzunehmen, die den hohen Anforderungen nicht gewachsen seien, führe nur dazu, dass diese Menschen Zeit und Geld verschwendeten, so Chowfla. Er setzt darauf, unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen, Menschen mit Handicaps oder ethnische Minderheiten mithilfe von Stipendien zur Testvorbereitung gezielt zu fördern, wie sie GMAC seit einigen Jahren vergibt. Zusätzlich könnten Business-Schools vielversprechenden Kandidaten auf Antrag die Testgebühren erlassen oder deren sozialen Hintergrund in die Evaluierung der Testergebnisse einfließen lassen.

Den Kritikern ist das zu wenig, zumal die durchschnittlichen GMAT-Scores von Jahr zu Jahr steigen – und damit die Hürden für sozial Benachteiligte. Hintergrund der Punkteinflation: Seit 2015 können Absolventen ihr GMAT-Ergebnis löschen lassen, wenn sie mit der Punktzahl nicht zufrieden sind. Das hat zu einem steilen Anstieg der Wiederholungsraten geführt. Und zu einer Kostenexplosion: Die Testgebühr liegt aktuell bei 275 US-Dollar pro Versuch. Für Vorbereitungskurse mit persönlicher Betreuung zahlen Kandidaten bis zu 1000 Dollar. Wer sich das nicht leisten kann, hat deutlich schlechtere Chancen auf den Highscore.

„700 Punkte in Lagos sind nicht dasselbe wie 700 Punkte in New York“, sagt Michael Robinson, langjähriger Leiter des MBA-Recruitings an der Columbia Business School. In der nigerianischen Hauptstadt gebe es nur ein Testcenter, und viele Bewerber hätten keinen Zugang zu Kursen. Dennoch werde ihre Leistung genauso bewertet wie die eines Amerikaner oder Europäers.

Auch die Frage, ob der GMAT überhaupt die richtigen Kriterien misst, wird zunehmend diskutiert. So fragt der Test etwa Grammatikwissen und Matheformeln aus der Oberstufe ab. „Wie wichtig das für den tatsächlichen Erfolg als Führungskraft ist, war schon immer umstritten,“ sagt Harry Feder, Direktor des National Center for Fair and Open Testing in New York und bekennender Gegner von Standardtests.

Zulassungstests werden 2023 deutlich abgespeckt

Die dominierende Stellung und das angekratzte Image des GMAT rufen inzwischen Konkurrenz auf den Plan. Insbesondere der US-Anbieter Educational Testing Service (ETS) konnte mit dem Graduate Record Exam (GRE) seinen Marktanteil zuletzt kräftig ausbauen: Seit 2018 stieg sein Anteil an allen abgelegten Zulassungsprüfungen von rund sieben auf 23 Prozent.

Anders als der GMAT wurde der GRE-Test nicht explizit für Managementstudiengänge entwickelt, sondern dient als Zulassungskriterium für eine ganze Bandbreite an Masterstudiengängen. Beide Tests bestehen aus einem verbalen und einem logisch-mathematischen Teil, der GMAT gilt jedoch als deutlich schwerer. Dennoch akzeptieren immer mehr Business-Schools inzwischen beide Alternativen – darunter auch Harvard und Stanford sowie die meisten Topadressen in Deutschland und Europa. Beide Anbieter haben ihre Tests zudem 2023 generalüberholt und dabei deutlich abgespeckt.

Am 22. September geht ETS mit seiner neuen, kürzeren GRE-Version an den Start, GMAT will mit einer verkürzten „Focus Edition“ im November starten. In einer mehrmonatigen Übergangsphase werden alte und neue Version parallel angeboten. Damit beugen sich die Anbieter dem Wunsch vieler Hochschulen, ihre Auswahlverfahren inklusiver zu gestalten – und nicht zuletzt den Kandidatenkreis zu vergrößern. Abseits der elitären Kaderschmieden werden längst nicht mehr alle MBA-Programme von Bewerbern überrannt.

Deutsche und europäische Business-Schools setzten derweil immer öfter auf niederschwellige Testalternativen wie den deutschen TM Wiso oder den Business Admission Test (BAT). Der BAT ist ein reiner Onlinetest, der rund um die Uhr abgelegt werden kann, und das in verschiedenen Sprachen, darunter Spanisch, Französisch und Chinesisch. Sowohl der BAT als auch der TM Wiso sind nicht trainierbar, sodass teure Vorbereitungskurse unnötig sind.

Die Zeiten, in denen für MBA-Interessenten kein Weg am GMAT vorbeiführte, sind also Vergangenheit. Ausgedient habe das Schwergewicht unter den Zulassungstests aber dennoch nicht, sagt Caroline Diarte Edwards. Allen, die an einer Eliteuni studieren wollen, rät sie, den Test freiwillig abzulegen, auch wenn er nicht gefordert wird. „Die weltbesten Business-Schools sind nach wie vor sehr selektiv“, so die Gründerin der MBA-Beratung Fortuna Admissions. „Der Test zeigt, dass Sie es ernst meinen.“

