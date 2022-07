Hitzewelle Ab 30 Grad im Büro: Was Chefs für ihre Mitarbeiter tun müssen

Die Hitzewelle soll diesen Sommer hohe Temperaturen bringen. Welche Rechte und Pflichten Chefs und Angestellte in dieser Situation haben.

Schon ab Temperaturen von 26 Grad im Büro sieht der Arbeitsschutz Maßnahmen wie Ventilatoren vor. (Foto: Imago/Westend61) Hitze im Büro

Düsseldorf Hitze soll in diesem Sommer in Deutschland für hohe Temperaturen sorgen. Meteorologen haben bis zu 45 Grad vorhergesagt. Schüler könnten „hitzefrei“ bekommen. Doch wie sieht es damit eigentlich für Angestellte aus, die im Büro oder in der Werkhalle schwitzen? Dürfen sie auch für Stunden oder Tage die Arbeit ruhen lassen? Und was ist mit der großen Zahl Mitarbeiter im Homeoffice? Muss der Arbeitgeber ihnen für das Büro unterm Dach womöglich eine Klimaanlage spendieren?

„Wem es zu heiß wird, der darf weder eigenmächtig nach Hause gehen oder die Arbeit niederlegen noch ohne Absprache technische Vorkehrungen auf Kosten des Chefs treffen“, sagt Tobias Brors, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Düsseldorf. Wer nicht arbeitet, obwohl er müsste, verletze seine Pflicht und riskiere so eine Abmahnung.

Hitzewelle: Was der Arbeitgeber bei Hitze für Mitarbeiter leisten muss