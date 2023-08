 Ikigai: So gehen Sie gegen Unzufriedenheit im Job vor

Die Deutschen sind im Job laut Studie deutlich unglücklicher als Menschen aus anderen Nationen. Ein Ausweg kann die Lehre des Ikigai sein. Wie Sie aus der Unzufriedenheits-Falle herauskommen.

Coaches raten dazu, den Blick nach innen zu richten, um herauszufinden, was zufrieden macht. (Foto: Getty Images) Mehr Zufriedenheit im Job

Düsseldorf Zu den Klienten von Andreas Steffen zählen Banker, Gründer und Manager. Sie sind erfolgreich, oft Gutverdiener – und meistens unglücklich. „90 Prozent meiner Coachings sind Einzelgespräche mit Menschen, die sagen: ,Ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation'“, sagt der Gründer der Berliner Beratung 5Step.

Die Unzufriedenen gehören in Deutschland zur Mehrheit. Das zeigt eine Umfrage der Karriereplattform Stepstone unter 6200 Arbeitnehmern in Deutschland, Großbritannien und den USA, die dem Handelsblatt vorliegt. Das Ergebnis: Nicht einmal ein Drittel der Deutschen hat Spaß am eigenen Job. In Großbritannien liegt die Zufriedenheitsquote bei 35 Prozent, in den USA sogar bei 45,7 Prozent.

Doch wie lässt sich Unzufriedenheit bekämpfen? Darum geht es in der japanischen Lehre des Ikigai. Mit ihr arbeiten viele Coaches – auch Andreas Steffen oder der Hamburger Coach Joachim Wolbersen.