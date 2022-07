Indeed-Ranking 60.000 Euro und mehr: 15 Jobs mit hohem Gehalt und wenig Überstunden

Immer mehr Unternehmen bieten einen Überstundenausgleich an. In welchen Jobs dieser besonders hoch ist – und was Sie dort verdienen können.

Menschen, die sich auf Jobs bewerben, schauen nicht mehr nur auf das Gehalt. (Foto: IMAGO/Westend61) Auf Jobsuche

Düsseldorf Die Zeiten, in denen sich Jobsuchende geblendet von der Höhe des Gehalts in einen neuen Job haben ziehen lassen, sind offenbar vorbei. Ein weiterer Wunsch rückt bei vielen in den Fokus: Immer weniger Angestellte sind bereit, außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit zu arbeiten. Darauf deutet der Arbeitszeitmonitor 2021 der Plattform „Gehalt.de“ hin, demzufolge sich in den vergangenen zehn Jahren die Anzahl an Überstunden mehr als halbiert hat.

Eine Entwicklung, auf die nun auch Arbeitgeber reagieren. So zeigt eine exklusive Auswertung der Jobplattform Indeed, dass Unternehmen heute in ihren Stellenausschreibungen deutlich häufiger das Schlagwort „Überstundenausgleich“ verwenden als noch vor drei Jahren – insgesamt beobachteten die Experten hier ein Plus von 342 Prozent.

Indeed wertete außerdem aus: Welche Jobprofile werden besonders häufig mit dem Wort „Überstundenausgleich“ beworben – und bieten zusätzlich ein hohes Gehalt?

