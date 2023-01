Industriekaufmann-Gehalt Wie viel verdient ein Industriekaufmann in Deutschland?

Das Anforderungsprofil für Industriekaufleute ist flexibel – was bei Arbeitnehmern gut ankommt. Die Ausbildung gehört zu den beliebtesten überhaupt. Doch wie viel Gehalt lässt sich als Industriekaufmann verdienen?

Düsseldorf Sie sind die Allrounder unter den kaufmännischen Berufen. Industriekaufleute decken viele Bereiche in Unternehmen ab und steuern allerlei betriebswirtschaftliche Prozesse. Ob Verhandlungen mit Lieferanten, das Entwickeln von Marketingstrategien, das Steuern der Produktionswirtschaft oder auch die Einbindung ins Finanz- oder Personalwesen: Industriekaufleute können branchenübergreifend in zahlreichen Fachbereichen der Industrie eingesetzt werden.

Genau diese Vielseitigkeit zeichnet das Berufsbild aus und kommt durchweg positiv an, schaut man sich Umfragen von Industriekaufleuten zu ihren Jobs an. So würden laut dem Portal Lohnspiegel.de etwa 88 Prozent der befragten Industriekaufleute ihren Job weiterempfehlen.

Unter diesen Voraussetzungen ist es kein Wunder, dass der Beruf des Industriekaufmanns seit Jahren zu einem der beliebtesten Ausbildungsberufe Deutschlands zählt. Erfahren Sie hier, mit welchem Gehalt Sie als Industriekaufmann rechnen können.

Wie hoch ist das Einstiegsgehalt von Industriekaufleuten?

Laut der Lohnspiegel-Datenbank des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI), liegt das Einstiegsgehalt von ausgebildeten Industriekaufleuten im Mittel bei etwa 30.000 Euro brutto (2.500 Euro im Monat). Nach zehn Jahren Berufserfahrung steigt der Jahresverdienst auf durchschnittlich 37.320 Euro (3.110 Euro monatlich). In einem Betrieb mit Tarifvertrag winkt dabei ein Gehaltsplus von 21 Prozent gegenüber einer Anstellung bei einem tariflosen Arbeitgeber. Diese Angaben stammen aus einer Befragung von 6.762 Industriekaufleuten, durchgeführt vom WSI.

Wie viel verdienen Industriekaufleute im Monat?

Die Jobbörse Stepstone gibt an, dass Industriekaufleute durchschnittlich 35.100 Euro brutto verdienen, also 2.925 Euro im Monat. Die Untergrenze eines Jahresgehaltes liegt dabei bei 28.700 Euro (2.391 Euro im Monat), die Obergrenze bei 41.600 Euro (3.467 Euro im Monat).

Wo verdienen Industriekaufleute am besten?

Arbeitgeber, Bundesland und andere Faktoren wirken sich unmittelbar auf die Höhe des Gehaltes aus. Kleinere Betriebe zahlen so laut Stepstone durchschnittlich etwa 3.100 Euro monatlich, bei Großunternehmen können gegebenenfalls Beträge bis zu 4.300 Euro pro Monat erzielt werden.

Am besten verdient man als Industriekaufmann oder Industriekauffrau derzeit in Baden-Württemberg. Dort erhält man laut Daten der Plattform Gehalt.de mit ca. 3.600 Euro das durchschnittlich höchste Monatsgehalt. Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 2.600 Euro monatlich. Dabei fällt der Gender-Pay-Gap mit Unterschieden von durchschnittlich rund 100 Euro zu Ungunsten der Frauen nicht so groß aus wie in anderen Berufen.

Wie steigere ich mein Gehalt als Industriekaufmann?

Neben Arbeitgeberwahl und Bundesland beeinflusst auch die Berufserfahrung das Gehalt. So lässt sich nach drei bis zehn Jahren bereits bis zu 3.400 Euro brutto pro Monat verdienen und nach zehn Jahren Berufserfahrung vereinzelt sogar über 4.000 Euro. Die angesprochene Vielseitigkeit des Berufs erlaubt es den Industriekaufleuten zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Je nach Spezifikation sind dadurch ebenfalls Gehaltssprünge möglich.

