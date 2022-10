Internationaler Vergleich Wie gut klappt New Work hierzulande? Wo Deutschland hinterherhinkt – und wo es die Nase vorn hat

Berlin Flexible Arbeitszeiten, Remote Work, moderne Führungskultur: Viele Unternehmen werben gern mit ihren fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Doch wie weit ist man hierzulande wirklich, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht? Diese Frage stellte man sich auch bei der Boston Consulting Group (BCG), einer der weltweit größten Strategieberatungen.

„Wir wollten bei Arbeitgebern eine Art Pulscheck durchführen“, sagt Sebastian Ullrich, Partner bei BCG und Co-Autor einer noch unveröffentlichten Studie, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Ullrich und sein Team befragten knapp 350 Topmanager aus dem C-Level internationaler Unternehmen. Etwa zehn Prozent von ihnen waren deutsche Manager – aus Dax-Unternehmen sowie dem Mittelstand.

BCG ermittelte so nicht nur den Status Quo in deutschen Konzernen, sondern konnte auch internationale Vergleiche ziehen: Wo kann Deutschland in Sachen New Work von welchen anderen Nationen lernen? Wo ist es selbst Vorbild?

Eins der zentralen Ergebnisse: Insgesamt sticht Deutschland in sechs Bereichen hervor. Das sind die Top- und Flopbereiche.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

1. Kundenfreundlichkeit: Flop

Bemerkenswert ist, wie selbstkritisch die befragten deutschen Topmanager in diesem Bereich waren: 60 Prozent der anderen Länder – insgesamt nahmen an der Studie Manager aus 47 Nationen teil – bewerteten sich in Sachen Kundenfreundlichkeit besser als die Deutschen.

„Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland extrem schlecht aufgestellt, wenn es um das Thema Kundenbetreuung in virtuellen Räumen geht“, bestätigt BCG-Partner und Studienautor Sebastian Ullrich. Die Beziehungen zu den eigenen Kunden müssten heute vor allem digital gepflegt werden – woanders sei man da weiter. „In Sachen Digitalisierung ist Deutschland im EU-Vergleich insgesamt nur mittelmäßig.“

Während der Pandemie habe er beispielsweise die Telekommunikationsbranche genau beobachtet, erzählt Ullrich. „In Großbritannien etwa reagierten die Anbieter schnell auf den Lockdown, haben Filialen geschlossen und alles auf Online umgestellt.“ In Deutschland hingegen seien die meisten Shops geöffnet geblieben – vorbei an den Bedürfnissen der Kunden.

Deutsche Unternehmen müssten sich in Zukunft stärker mit neuen Fragen beschäftigen, meint Ullrich: Wie hoch ist der Anteil der Kunden, die uns nur online wahrnehmen? Wie personalisieren wir ihre Online-Kauferfahrung? Wie binden wir Kunden digital an uns?

Sein Fazit: „New Work zu etablieren heißt nicht nur, intern Dinge zu ändern – sondern auch, mit Kunden anders zu arbeiten.“

2. Arbeitgeberimage: Flop

In diesem Punkt liegt Deutschland am weitesten hinter den anderen Ländern zurück: 68 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben sich hier bessere Noten als die deutschen Manager.

Sebastian Ullrich wundert das nicht. „Gerade die Dax-Unternehmen müssen diesen Bereich neu denken.“ Häufig werde dort falsch verstanden, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmache. Ihn verwundert, was vielen Managern in den Kopf kommt, wenn es um die Politur des eigenen Arbeitgeberimages geht: „Viele Unternehmen glauben weiterhin, dass einzelne Faktoren wie Rabatte im Fitnessstudio oder bei Online-Shops die Talente von heute ausreichend überzeugen.“

>> Lesen Sie auch: Unternehmen suchen dringend nach Image-Managern – dieses Gehalt ist drin

Dabei zeigten Studien, auch von BCG: Um ihrem Unternehmen positiv gesonnen zu bleiben, reichen willkürlich ausgewählte Benefits schon lange nicht mehr. „Mitarbeiter von heute legen vor allem Wert auf eine gute Beziehung zu Führungskräften und Kollegen, die Werte des Unternehmens, den Purpose und insbesondere die Aufstiegschancen.“

Gerade mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten seien in vielen Unternehmen ein Grund für Talente, zu gehen. „Wir sehen häufig einen Beförderungsstau. Da sitzen viele Manager seit zehn oder 15 Jahren auf ihrer Position und es bewegt sich nicht viel. Für ,junge Wilde‘ ist dadurch oft kein Platz“, sagt Sebastian Ullrich.

Viele Unternehmen hätten kaum eine Vorstellung von den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter. „Da bekommt die Absolventin, die gerade frisch von der Uni kommt, das gleiche Package wie der dreifache Vater, der seit zehn Jahren im Unternehmen ist.“ Stattdessen müssten Arbeitsmodelle und -zeiten individuell angepasst werden, um gute Mitarbeiter zu halten.

3. Gesellschaftlicher Impact: Flop

In diesem Bereich sind vor allem jene Länder stark, die sehr verbindliche ESG-Kriterien haben – also hohe Anforderungen an Ökologie (Environmental), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance). Schweden und Kanada sind zwei dieser Vorbildländer. Deutschland schneidet in der BCG-Studie in diesem Punkt wiederum schlechter ab als 57 Prozent der anderen Teilnehmernationen.

In der Studie werden unter dem Begriff „gesellschaftlicher Impact“ ebenfalls die ESG-Kriterien verstanden, erklärt Sebastian Ullrich. „Es geht um Fragen wie: Wie klar sind Unternehmen zu bestimmten gesellschaftlichen Themen positioniert? Wie nachhaltig ist unsere Lieferkette? Oder auch: Wie schützen wir die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter?“

In Deutschland, so Ullrich, tue man sich schwer damit, sich große Ziele zu setzen, die auch nach außen starke Signale senden. Bei BCG etwa solle bis 2025 ein LGBTIQ+-Einstellungsziel von fünf Prozent erreicht werden. „Statt Lob höre ich dazu aber immer zuerst kritische Fragen: ,Wie soll das gehen, wie wollt ihr das messen‘? Hier ist die Einstellung noch sehr deutsch-konservativ“, sagt Ullrich.

4. Weiterbildungschancen für Mitarbeiter: Top

Ein Bereich, in dem Deutschland der BCG-Studie zufolge Vorreiter ist, sind die Fortbildungsmöglichkeiten in Unternehmen. „Auch meine Erfahrung zeigt: Es wird sehr viel investiert, um Mitarbeiter einsatzfähig zu halten.“ Der Fokus liege darauf, dass Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit dazulernen, also „on the job“ Prozesse optimieren oder sich den Umgang mit neuen Technologien aneignen.

>> Lesen Sie auch: In diese Weiterbildungen investieren Deutschlands Top-Konzerne

„In Deutschland sind Mitarbeiter sehr direkt und stark, wenn es zum Beispiel darum geht, Abläufe effizienter zu machen“, sagt Sebastian Ullrich. Gerade in technischen Feldern wie dem Automotive-Bereich sei ihm das immer wieder aufgefallen. „Was können wir besser machen?“ sei eine Frage, die dort viele Mitarbeiter verinnerlicht hätten. „Diese Einstellung kommt sicher auch daher, dass wir ein so ingenieursgeprägtes Land sind.“

5. Neue Technologien: Top

Im Bereich Technologie liegen in Deutschland vor allem zwei Branchen vorne, zeigt die BCG-Studie: Tourismus und Finanzwesen. Den Autoren zufolge liegt das etwa daran, dass gerade die Reisebranche massiv von der Pandemie getroffen wurde – und so gezwungen war, sich schnell zu verändern. Mit Erfolg: Der Anteil der Onlinebuchungen liegt in Deutschland laut BCG bei etwa 45 Prozent.

Aber auch über diese Branchen hinaus versteht man es in Deutschland, Technologien für eine gute Zusammenarbeit zu nutzen – zumindest verglichen mit anderen Ländern. Sebastian Ullrich: „Gerade während der Pandemie standen wir schnell recht gut da. Die Umstellung aufs hybride Arbeiten haben viele Unternehmen gut hinbekommen. Tools wie Zoom oder Teams wurden schnell etabliert.“

>> Lesen Sie auch: Wie Sie ohne Programmierkenntnisse Entwickler werden

Diese Wahrnehmung bestätigen auch andere Studien, wie etwa der Digital Office Index 2022 des Digitalverbands Bitkom – wenn auch weniger euphorisch. Hier befragte man 1.100 deutsche Unternehmen in Deutschland dazu, welche digitalen Tools sie einsetzen, welche Rolle Papier in ihrem Büroalltag spielt und wie es um die Investitionsbereitschaft in digitale Büroprozesse steht.

Das Ergebnis: Auf einer Skala von null („überhaupt nicht digitalisiert“) bis 100 („vollständig digitalisiert“) erreichen deutsche Unternehmen immerhin 59 Punkte. Große Unternehmen schneiden mit 68 Punkten insgesamt besser ab, Kleinunternehmen liegen im Schnitt bei 58 Punkten. Insgesamt aber kann sich Bitkom zufolge knapp 40 Prozent der deutschen Unternehmen zu „Vorreitern der Digitalisierung“ zählen.

6. Führungskultur: Top

In Sachen Leadership gaben sich die befragten Topmanager selbstsicher: 62 Prozent der Befragten sehen sich in Sachen Führungskultur als Branchenführer oder zumindest weit fortgeschritten an.

Sebastian Ullrich sieht das kritisch. „Viele Unternehmen denken, sie haben jetzt eine tolle Remote-Work-Kultur – verstehen aber nicht, was da alles dazugehört“, so der BCG-Partner. „Sie glauben, das Führungsmodell gefunden zu haben, wo alle glücklich hybrid arbeiten können, aber das ist in den seltensten Fällen so.“

Sich auf hybride Mitarbeiterführung umzustellen, sei eine Mammutaufgabe. Wie viel Kontrolle braucht es? Wie gestaltet man hybride Teams so, dass alle gut arbeiten können? Mit welcher Art von Leadership können sich Mitarbeiter heute am ehesten identifizieren? Fragen, die die meisten Unternehmen noch längst nicht abschließend beantwortet hätten. „Hier ist die Selbsteinschätzung der Arbeitgeber eher Wunschdenken“, sagt Ullrich.

Mehr: Knappes Gehalt und viele Überstunden: Bei diesen Phrasen vom Chef sollten Sie hellhörig werden