Interview Wissenschaftsmoderatorin Mai Thi Nguyen-Kim: „Frauen werden in der Forschung nicht so anerkannt“

Die promovierte Chemikerin spricht über die Benachteiligung von Frauen im Uni-Betrieb, wie sie ins TV kam – und wie sie sich motiviert, wenn es mal schwierig wird.

„Einige Arbeitsbedingungen treiben hochkompetente Frauen aus der Wissenschaft.“ (Foto: Jens Koch) Mai Thi Nguyen-Kim

Düsseldorf Die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim schafft es, wissenschaftliche Themen spannend zu verpacken. Die erfolgreiche Youtube- und TV-Moderatorin verrät, warum ein eigener Lehrstuhl nie für sie infrage gekommen wäre, welche Erfahrung sie mit Frauenbashing im Uni-Umfeld gemacht hat und was sie heute ihrem 18-jährigen Ich raten würde.

Die 1987 geborene Nguyen-Kim studierte von 2006 bis 2012 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, absolvierte unter anderem einen Forschungsaufenthalt am Massachusetts Institute of Technology in den USA und arbeitete als Doktorandin an der RWTH Aachen, bevor sie zu „Funk“ ging, dem Onlineangebot von ARD und ZDF.

Dort baute sie seit 2016 den mehrfach preisgekrönten Wissenschaftskanal „maiLab“ auf, der heute mehr als eine Million Abonnenten erreicht. Seit 2021 ist Mai Thi Nguyen-Kim exklusiv bei ZDF/ZDFneo. In ihrer Show „MaiThink X“, beschäftigt sie sich erneut unterhaltsam mit wissenschaftlichen Themen.

Das Interview ist ursprünglich im „#Start-Magazin Kompass“, der Handelsblatt-Zeitschrift für junge Berufstätige, erschienen.

