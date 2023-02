Mehr als hunderttausend IT-Stellen fehlen – dennoch schreiben Unternehmen erstmals seit Langem wieder weniger dieser Stellen aus. Warum das problematisch ist und dagegen zu tun ist.

Obwohl laut dem Digitalverband Bitkom 137.000 IT-Positionen hierzulande unbesetzt sind, sinkt die Anzahl der Stellenausschreibungen. (Foto: Unsplash) IT-Fachkraft

Berlin Die Zahlen rund um den IT-Personalmangel in Deutschland bleiben beeindruckend hoch. 137.000 IT-Stellen sind laut Digitalverband Bitkom hierzulande unbesetzt. 19 von 22 Dax-Konzernen, die im Januar an einer Handelsblatt-Umfrage teilnahmen, gaben darin an, aktuell vor allem für ihre IT nach Personal zu suchen. Ein Beispiel: Die Deutsche Telekom will rund 1000 Tech-Experten allein für den Glasfaserausbau einstellen.

Was der Personaldienstleister Hays jüngst in einer Analyse ermittelt hat, scheint dazu nicht zu passen: Demnach ist die Nachfrage nach IT-Experten im dritten und vierten Quartal 2022 erstmals wieder gesunken. Bei Hays wurden für die Auswertung sowohl Online-Stellenanzeigen analysiert als auch Gesuche in Tageszeitungen und im Business-Netzwerk Xing.

Woran liegt es, dass einerseits weniger Stellenangebote ausgeschrieben werden und andererseits noch immer weit mehr als hunderttausend IT-Jobs unbesetzt sind?

„Unternehmen wollen kein Geld verbrennen“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen