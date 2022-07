Job Zehn Workhacks, die das hybride Arbeitsleben sofort besser machen – auch für Chefs

Das hybride Arbeitsmodell ist auf dem Vormarsch. Das stellt Chefs und auch Mitarbeiter vor neue Herausforderungen. Wie die Zusammenarbeit gelingt.

10 Tipps für eine bessere, hybride Zusammenarbeit.

Düsseldorf Seit Beginn der Coronapandemie ist im Büro nichts mehr so, wie es einmal war. Quasi über Nacht wurden Millionen von Arbeitnehmern ins Homeoffice geschickt. Was früher die Ausnahme war, ist nun auch nach dem Wegfall der meisten Coronaregeln in vielen Unternehmen etabliert.

Umfragen zufolge lehnt der Großteil der Arbeitnehmer die vollständige Rückkehr ins Büro ab. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey findet fast die Hälfte aller Deutschen, dass sich das Arbeitsleben durch den Wandel zu hybriden Modellen verbessert hat.

Für die Mitarbeiter bedeutet die Möglichkeit des Homeoffice eine neue Art von Flexibilität. Gleichzeitig bringt die Umstellung auf eine hybride Arbeitsweise auch viele Herausforderungen mit sich. Man trifft sich nicht mehr auf dem Flur oder in der Kaffeeküche, es fehlt der persönliche Austausch. Zoom-Meetings sind schnell ermüdend. Mitarbeiter, die seltener im Büro sind als andere, fürchten, abgehängt zu werden.

