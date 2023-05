 Jobs bei BMW, Airbus, Google: Deutschlands beliebteste Arbeitgeber für Akademiker

Eine Umfrage unter hochqualifizierten Angestellten ermittelt die Top Ten der beliebtesten Arbeitgeber – und welche Jobs sie bieten. Dabei zeigt sich auch: Die Autoindustrie bleibt attraktiv.

Bei Akademikern waren die Münchener auch 2023 der beliebteste Arbeitgeber. Design bei BMW

Düsseldorf Wer sich mehr Gehalt wünscht, für den ist ein Jobwechsel oft die beste Option. Und so denken aktuell viele Akademiker darüber nach, den Arbeitgeber zu wechseln – selbst wenn sie mit ihrem derzeitigen Job zufrieden sind. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschers Trendence hervor, die dort jährlich durchgeführt wird. Sie liegt dem Handelsblatt exklusiv vor.

Jeder siebte Arbeitnehmer ist demnach aktiv auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, jeder dritte offen für Angebote. Doch bei welchen Unternehmen würden sich die wechselwilligen Talente am ehesten bewerben?

Diese Frage hat Trendence insgesamt 25.652 hochqualifizierten Angestellten gestellt. Platz eins der beliebtesten Arbeitgeber belegt dabei ein Dax-Konzern, der schon in den vergangenen Jahren ganz vorne lag. Was sich in den Top Ten im Vergleich zum Vorjahr getan hat und welche Branche an Beliebtheit eingebüßt hat, lesen Sie hier.

Autoindustrie: Hohes Niveau bleibt, Beliebtheit sinkt

