Das Handelsblatt hat mit Indeed und Glassdoor das durchschnittliche Gehalt von mehr als 15 IT-Berufen analysiert. Hier lesen Sie, wie viel Geld Sie in den einzelnen Jobs erwartet.

Fachkräfte im IT-Bereich werden nach wie vor händeringend gesucht. Einige Unternehmen locken dabei mit besonders attraktivem Gehalt. (Foto: IMAGO/MASKOT) IT-Jobs

Düsseldorf Verzweifelt gesucht und mit exzellentem Gehalt bezahlt – diese für Arbeitnehmer günstige Kombination versprechen Jobs in der IT-Branche. Der Digitalverband Bitkom hat den Bedarf in einer Studie untersucht. Demnach gab es im vergangenen Jahr 137.000 unbesetzte IT-Stellen. Das sind 40.000 mehr als noch 2021. Tendenz steigend: Im Februar 2023 fehlten den 40 Dax-Unternehmen einer Auswertung der Jobbörse Indeed zufolge bereits 3347 IT-Fachkräfte – gut 13 Prozent mehr als noch im Vormonat.

Von den Dax-Konzernen suchten im Februar laut Indeed am häufigsten IT-Fachkräfte die Deutsche Telekom (470 Jobs), Mercedes-Benz (327 Jobs), Eon (307 Jobs) und Siemens (291 Jobs). Bei der Telekom gab es besonders viele offene Stellen zu Themen wie „Cloud“, „Informatik“ und „Java“. Volkswagen hatte im Februar mit 99 IT-Stellen 22 Prozent mehr als noch im Januar ausgeschrieben.

