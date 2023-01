Wer im neuen Jahr beruflich durchstarten möchte, hat in einigen Bereichen besonders gute Karten. 23 Jobs, die 2022 in Unternehmen besonders begehrt waren – und weiterhin Erfolg versprechen.

Die Nachfrage nach Web-Developern hat sich im vergangenen Jahr fast verfünffacht. (Foto: Unsplash) IT-Spezialistin

Berlin Der Wandel am Arbeitsmarkt ist tiefgreifend: Multiple Krisen und eine hohe Inflation treffen auf Fachkräftemangel und Digitalisierung. Unternehmen fordert das heraus. Sie müssen trotz eines verstärkten Sparkurses an vielen Stellen nachjustieren – und geeignetes Personal einstellen, um handlungs- und zukunftsfähig zu bleiben.

Talente mit Berufserfahrung finden eine Vielzahl an Stellen mit Perspektive und guter Bezahlung – etwa als Web-Developer, HR Business Partner oder Vertriebsingenieur, um nur ein paar zu nennen. „Wir sehen einen Anstieg an generischen Management- und Leitungsfunktionen“, sagt Annina Hering, Arbeitsmarktökonomin bei Indeed.

Für das Handelsblatt ermittelte die Jobplattform Indeed exklusiv 23 Jobs, für die die Personalnachfrage 2022 besonders stark gestiegen ist.

