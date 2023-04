Durch zwei Neuzugänge im Dax ist die Zahl der Stellenausschreibungen erneut gestiegen. Eine Auswertung zeigt, welche Arbeitskräfte die besten Chancen haben.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern ist im März neu in den Dax aufgestiegen – und will auch beim Personal weiter wachsen. (Foto: Reuters) Mitarbeiter in einem Werk von Rheinmetall

Berlin Gute Nachrichten für Jobsuchende: Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage stellen Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen kräftig ein. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Stellenbörse Indeed, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Demnach hatten die Dax-Konzerne im März knapp 29.500 Stellen ausgeschrieben – 2,8 Prozent mehr als im Monat zuvor.

Das liegt vor allem an den beiden Aufsteigern im Leitindex: Nach dem Wiederaufstieg der Commerzbank Ende Februar rückte im März der Rüstungskonzern Rheinmetall in den Dax auf. Laut Indeed kommen damit rund 2000 Stellenangebote hinzu. Im Gegensatz zu einem leicht rückläufigen Trend auf dem gesamten Arbeitsmarkt ist das Jobangebot in Deutschlands erster Börsenliga damit auf einem Rekordniveau, sagt Annina Hering, Ökonomin bei Indeed.

Denn ohne die neue Zusammensetzung im Dax hätte sich die Gesamtzahl der Gesuche weniger dynamisch entwickelt. Das Handelsblatt hat zusammengetragen, welche Konzerne Fachkräften gerade gute Chancen bieten, welche Profile gefragt sind und wen die beiden Dax-Neulinge suchen.

