Jobsuche Bis zu 99.000 Euro Gehalt, kaum Konkurrenz: In diesen 18 Jobs gibt es gerade besonders wenige Bewerber

Exklusive Zahlen zeigen: Besonders in topbezahlten IT-Jobs haben Kandidaten derzeit kaum Konkurrenz. Doch auch in der Baubranche lässt sich gerade viel Geld verdienen.

Es gibt sie: Die Jobs, bei denen man sich kaum gegen Mitbewerber durchsetzen muss und dennoch fast sechsstellig verdienen kann. (Foto: Jud Mackrill/Unsplash) Junge Berufstätige

Düsseldorf Sie könnte so schön sein, die Aussicht auf einen möglichen neuen Job. Wären da nicht die anderen Menschen, die zeitgleich auf der Suche nach etwas Neuem sind – und sich womöglich auf dieselbe Stellenausschreibung bewerben wie man selbst.

Das Gefühl, sich bei der Bewerbung gegen eine große Konkurrenz durchsetzen zu müssen, dürfte viele beunruhigen. Ein Ranking der Jobplattform Indeed, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, kann hier Abhilfe schaffen: Es enthält 18 Jobs, bei denen ein Bruttojahresgehalt von bis zu 99.000 Euro möglich ist und es gleichzeitig nur wenige Mitbewerber gibt.

Um diese Jobprofile zu ermitteln, hat Indeed im April und Mai gemessen, wie viel weniger Klicks der jeweilige Jobtitel im Vergleich zu einem Durchschnittspost auf der Plattform hatte. In der unteren Tabelle finden Sie diesen Wert in der Spalte mit dem Titel „Bewerberinteresse“. Die zugehörigen Gehaltsangaben wiederum stammen von den Unternehmen, die bei Indeed die betreffenden Stellen ausschreiben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen