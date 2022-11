 Jobsuche und Bewerbung: Diese Tipps helfen Bewerbern in Krisenzeiten

Energiekrise, Inflation und die drohende Rezession sorgen für Verunsicherung. Was Bewerber auf dem Arbeitsmarkt beachten sollten und in welchen Branchen sich der Wechsel lohnt.

Auch für Quereinsteiger sind Wechsel in lukrative Jobs derzeit möglich. (Foto: IMAGO/YAY Images) Die Suche nach dem richtigen Job

Düsseldorf In den vergangenen Jahren hat der Fachkräftemangel Jobsuchende in eine komfortable Situation versetzt. Die Zahl der offenen Stellenanzeigen ist stetig nach oben gegangen. Experten sprechen von einem Kandidatenmarkt.

Nun scheint sich der Jobmarkt etwas einzutrüben. Energiekrise, Inflation und drohende Rezession führen dazu, dass erste Unternehmen signalisieren, künftig bei Neueinstellungen zurückhaltender sein zu wollen. So waren laut dem aktuellen Fachkräfteindex des Personaldienstleisters Hays und der Berliner Index-Gruppe zwölf Prozent weniger Stellen ausgeschrieben als noch am Anfang des Jahres.

Was das für Bewerber bedeutet, welche Risiken aktuell auf sie warten und viele weitere Fragen, haben wir in unserem Format Handelsblatt Live Plus mit zwei Experten geklärt: Felix Altmann, Sprecher der Job-Plattform Indeed, und Gerhard Winkler, Bewerber-Coach und Inhaber der Agentur Jova-nova, schätzen die Lage am Arbeitsmarkt ein und geben Tipps für Bewerber.

Bewerbung in Krisenzeiten: Wie ist die Lage für Bewerber auf dem Arbeitsmarkt aktuell?

