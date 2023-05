Auch wenn die Unzufriedenheit groß ist, verharren viele Berufstätige in ihren Jobs. Warum die Kündigung oft aufgeschoben wird – und wie Sie sich den Neustart leichter machen.

Obwohl vier von zehn Beschäftigten laut einer Umfrage mehrmals pro Monat über einen Jobwechsel nachdenken, zögern viele vor dem finalen Schritt - und schieben eine Kündigung lange vor sich her. (Foto: Getty Images) Unzufriedene Mitarbeiterin

Berlin Wer aktuell den Job wechseln will, hat beste Chancen auf eine lukrative neue Stelle. Die Nachfrage nach Personal ist weiterhin hoch. Allein die Dax-Konzerne hatten laut einer Auswertung der Jobplattform Indeed im März knapp 29.500 Stellen ausgeschrieben. Wer sich in diesem Arbeitsmarktumfeld für einen neuen Arbeitgeber entscheidet, hat gute Aussichten auf einen Gehaltssprung.

Grundsätzlich ist auch der Wechselwille deutscher Angestellter hoch: Vier von zehn Beschäftigten denken mehrmals pro Monat über einen Jobwechsel nach, ergab im März eine Studie der Jobplattform Stepstone.

Oft bleibt es jedoch bei der theoretischen Überlegung, denn zu kündigen ist ein großer Schritt. Das Handelsblatt hat mit zwei Expertinnen gesprochen, wie Sie „Kündigungs-Aufschieberitis“ überwinden, und fünf Tipps zusammengetragen, die helfen, den Absprung zu schaffen.

1. Kündigung aufschieben: Gehen Sie Ihren Ängsten auf den Grund

