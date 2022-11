Zu wenig Gehalt, schlechter Chef, falsche Aufgaben: Unzufriedenheit am aktuellen Arbeitsplatz ist oft ein Grund, warum Angestellte ihren Job wechseln. Warum Sie offen damit umgehen sollten und wie Sie dabei Lästern vermeiden.

Im Jobinterview behalten Bewerber negative Joberfahrungen oft lieber für sich. Dabei sind Transparenz und Ehrlichkeit wichtig, um herauszufinden, ob die Werte und Erwartungen eines Kandidaten auch zum Unternehmen passen. (Foto: Unsplash) Bewerbungsgespräch

Berlin „Warum wollen Sie wechseln?“ Früher oder später fällt diese Frage in vielen Vorstellungsgesprächen. Eine ehrliche Antwort wäre oft: Weil ich unterbezahlt bin, unter meiner Führungskraft leide oder die falschen Aufgaben habe. Anstatt offen darüber zu sprechen, behalten Job-Kandidaten solche Erfahrungen lieber für sich. Schließlich will man einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen.

Jobwechsel werden in Zukunft normaler und häufiger – und damit auch die Tatsache, offen über das zu sprechen, was im alten Job nicht gut lief. Patrick Pieles, Bewerbungsexperte bei der Personalberatung Robert Half, formuliert es so: „Wer sich im Bewerbungsgespräch selbst treu bleibt, ist nachher glücklicher bei der Arbeit.“ Dazu gehöre, ehrlich zu benennen, was einen an der aktuellen Stelle stört und welche Verbesserungen gewünscht sind.

Trotzdem warnt Pieles davor, über den alten Arbeitgeber herzuziehen. Der Bewerbungsexperte und Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM), erklären an fünf konkreten Situationen, wie Sie negative Joberfahrungen charmant verpacken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen