Karriere 238 Prozent mehr Stellenangebote als vor Corona: Warum Data Scientists so gefragt sind

Data Scientists zählen zu einer der begehrtesten Spezies am Arbeitsmarkt. Warum das so ist und wo Einstiegs- und Gehaltschancen liegen.

Die noch recht junge IT-Disziplin wird in vielen Unternehmen benötigt. (Foto: picture alliance / Ikon Images / Alice Mollon) Data Science

Düsseldorf Franziska Jochum wollte einen Karrierewechsel. Als Regionalverkaufsleiterin im Einzelhandel konnte sie ihren Interessen nur bedingt nachgehen, so ihr Gefühl. „Ich habe im Studium gern mit Zahlen und Statistik gearbeitet“, sagt sie. Also begab sie sich auf die Suche nach einem neuen Beruf und stieß auf Data Science. „Da habe ich gemerkt, das passt am allerbesten zu mir.“

Seit einem halben Jahr studiert Jochum nun Data Science an einer Fernuniversität im Master. Dabei gefalle ihr, dass der Studiengang Statistik, Technologie und Wirtschaft verbinde. Ein weiterer wichtiger Grund für den Karrierewechsel war aber auch der Arbeitsmarkt. „In der Data Science gibt es sehr viele, sehr gut bezahlte Stellen, weil die Firmen so einen großen Bedarf haben“, beobachtet sie.

