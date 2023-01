Das neue Jahr bietet Talenten viele Chancen – ob bei der Bewerbung oder im aktuellen Job. Wie Sie das optimal für sich nutzen.

Berlin Es bewegt sich etwas in der Arbeitswelt – und in den Köpfen. Immer mehr Menschen stellen den Status quo in ihrem Job auf den Prüfstand, das zeigen diverse Studien und Umfragen. Und der Arbeitsmarkt belohnt Wechselwillige derzeit mit vielen Chancen: Denn in Zeiten knapper Ressourcen sind qualifizierte Fachkräfte wichtiger denn je.

Unternehmen wissen das. Um Talente zu halten und neue zu finden, stehen jetzt sowohl Personalgewinnung als auch Mitarbeiterbindung bei vielen ganz oben auf dem Zettel. Doch worauf müssen Bewerber ihrerseits eigentlich achten, wenn sie auf der Suche nach ihrem Traumjob sind? Das haben dem Handelsblatt verschiedene Personalexperten verraten.

Tipp 1: Digitalkenntnisse pflegen

Immer mehr Programme und Tools prägen die Arbeitswelt. „Wer Neugier und Spaß am Neuen und Digitalen hat, stellt sich im Job besser“, sagt Harald Fortmann, Gründer der Personalberatung five14.

