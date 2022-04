Karriere Drei Top-Headhunter verraten: Nach diesen Jobprofilen halten Personaler nach Corona Ausschau

Die Zahl der ausgeschriebenen Führungspositionen wächst und wächst. Wer im Endspurt der Pandemie gesucht wird.

Düsseldorf Neulich hat Fabian Kienbaum einen Tweet gelesen, der die Lage am Arbeitsmarkt aus seiner Sicht ganz gut zusammenfasst: „The war for talent is over. Talent has won“ – Der Kampf um die besten Talente ist vorbei, und die Talente haben gewonnen.

„Es ist einfacher denn je, sich zu verändern“, sagt der bekannte Personalberater. Gleichzeitig sei es aus Kienbaums Sicht für Kandidaten schwieriger geworden, die richtige Wahl zu treffen. Allein schon wegen der schieren Masse an freien Topstellen.

Auf Jobbörsen kennt die Zahl der Ausschreibungen für Managerjobs derzeit kein Ende. Anfang April waren allein auf dem Online-Stellenportal Indeed 70 Prozent mehr Managementstellen ausgeschrieben als noch vor Corona.

Headhunter wie Kienbaum sind dabei nicht nur ein Spiegel des Arbeitsmarkts für diese Topleute. Sie sind auch ihre Erfolgsmacher, schmieden Karrieren, ebnen Aufstiege – und entscheiden über Abstiege. Worauf also achten Deutschlands Top-Personalberater im Endspurt der Pandemie? Das Handelsblatt hat sich umgehört.

