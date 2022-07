Karriere Harte Interviews, klare Prozesse: So klappt es mit der Bewerbung bei Amazon

Der Technik-Riese hat knapp 2000 offene Stellen in Deutschland – nicht nur in der Logistik. Ein Mitarbeiter und ein Unternehmenssprecher geben exklusive Einblicke.

Wer sich bei dem Onlineriesen bewirbt, muss sich auf einen harten Auswahlprozess vorbereiten. Amazon als Arbeitgeber

Düsseldorf In dieser Serie beleuchten wir bekannte Arbeitgebermarken von Unternehmens- und Mitarbeiterseite. Diesmal geht es um Amazon.

In der Vergangenheit hatte Amazon immer wieder mit Kritik an den Arbeitsbedingungen zu kämpfen, besonders in der Logistik. Dem gegenüber steht: Amazon zählt laut dem Marktforschungsunternehmen Trendence bei Akademikern zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland.

Der amerikanische Tech-Riese beschäftigte Ende des Jahres rund 36.000 Mitarbeiter an mehr als hundert Standorten allein in Deutschland, neben den Logistikzentren sind das Bürostandorte, aber auch Forschungs- und Entwicklungszentren. Allein im vergangenen Jahr kamen 7000 neue Mitarbeiter dazu. Weitere 1900 Stellen sind vakant.

Der Bewerbungsprozess ist – je nach Position – durchaus anspruchsvoll. Wir haben mit einem Gruppenleiter und einem Unternehmenssprecher gesprochen, die erzählen, wie der Einstieg ins Amazon-Universum gelingt, was Mitarbeiter bei Amazon verdienen können, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten es gibt – und was es mit den Mitarbeiteraktien auf sich hat.

